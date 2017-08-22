تحقيقات النيابة تثبت أن سيدتان وراء قتل وتقطيع جثة سائق أوسيم

Advertisements

تم اليوم تمثيل جريمة قتل وتقطيع سائق منطقة أوسيم بالصوت والصورة داخل مسرح وقوع الجريمة بالكامل حيث تم تنفيذ الجريمة داخل شقة المتهمة الثانية، حيث تم تقطع الجثة بالساطور.

قامت نيابة حوادث منطقة شمال الجيزة الكلية تحت إشراف محمد عبد السلام المحامي العام الأول بمصاحبة المتهمتين في وسط حراسة مشددة من قبل الأمن إلى مسرح الجريمة في شقة المتهمة الثانية، وقامت المتهمتان بتمثيل كيفية وقوع الجريمة أمام مدير نيابة حوادث شمال الجيزة حسين عامر.

Advertisements

واعترفت المتهمة الأولى أنها قامت باستدراج المجني عليه وتم تخديره بواسطة أقراص منومة تم وضعها له في كوب نسكافية، وقامت المتهمة الثانية بذبحة على حسب الاتفاق الذي تم بينهما، وتم بعد ذلك تقطيع الجثة وتعبئتها في أكياس ليستغرق هذا العمل حوالي ثمان ساعات متواصلة من العمل.

وبداية الحادثة تعود حينما أمر مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة اللواء هشام العراقي بتكوين فريق في البحث الجنائي على مستوى عالي لكشف لغز جريمة العثور على أجزاء آدمي في منطقتي المنيب والوراق للوصول إلى معرفة مرتكبي الجريمة وهوية المجني عليه، وتم تشكل الفريق من مدير الإدارة العامة للمباحث اللواء إبراهيم الديب ليتم في بداية عمله فحص على بلاغات المتغيبين على مستوى محافظة الجيزة بأكملها، ومنها ورود بلاغ بتغيب المجني عليه “إكرامي. م. ص” البالغ من العمر سبعة وثلاثين عام يعمل في منطقة أوسيم تم تحرير محضر تغيب له في شهر مايو الماضي.

أسفرت التحريات عن الحادث التي أجريت بقيادة رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة العميد إيهاب شلبى أن المتغيب سيئ السمعة، وله العديد من العلاقات النسائية وقام بتصويرهن في أوضاع مخلة ويبتزهن ماليا وليستمر في العلاقة، وأن آخر علاقة له كانت مع سيدة لديها حضانة في منطقة الوراق.

وبالتحقيق مع المتهمة اعترفت أنها قررت تنفيذ جريمتها بمساعدة عاملة معها في الحضانة مقابل حصولها على مبلغ عشرين ألف جنيه ليتم استدراج المجني عليه في شقة المتهمة الثانية الواقعة في منطقة بشتيل بحجة عرضها للبيع، ليتم وضع أقراص مخدرة له في مشروب النسكافية، وقامت المتهمة الثانية بذبحه وتقطيع الجثة.