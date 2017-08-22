القبض على عصابة تجارة الأعضاء البشرية بالجيزة اليوم

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قام مصدر أمني بكشف القبض على عصابة تجارة الأعضاء البشرية، حيث أنها مكونة من ثمانية أفراد يقومون بالسمسرة وطبيب جراح بجانب اثنين طبيب تخدير مع ممرضة ,اثنين دكتور معامل قاموا بالاشتغال في تجارة الأعضاء البشرية.

حيث وصلت لأجهزة الأمن معلومات من مواطن يدعى جمال وذلك ضد طبيب يدعى عزت فهو يسكن في حي عابدين ويعمل طبيب في مستشفى في منطقة السادس من أكتوبر، فقامت الأجهزة بالتعرف على أفراد العصابة من خلاله بعد أن قامت بالتحريات.

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فتبين من التحريات أن هناك مستشفى تتواجد في أبو النمرس في محافظة الجيزة، يتم إجراء عمليات بها في السر دون علم الأجهزة الرقابية، فبدأ استهدافها بعد أن تم ضبط المتهمين في الاتجار بالأعضاء البشرية.

وعند اقتحام المستشفى تواجدت امراة خليجية قد قامت بشراء كلية من أحد الأشخاص مقابل عشرون ألف جنيه، وقام صاحب المستشفى بالهرب، وقد تم التحفظ على الأحراز والتي كانت عبارة عن عينات تحاليل لأشخاص متبرعين ,سيارة لأحد الأطباء في المستشفى بالإضافة إلى بعض الأوراق والمستندات.

وأوضح المصدر الأمني ، أن أجهزة الأمن عثرت على مبلغ 74 ألف دولار مع السمسار الذي يقوم بالإشراف على عمليات بيع الأعضاء البشرية ويدعى عمر، وتبين من التحقيقات أن المتبرع بالأعضاء يأخذ 20 ألف جنيه على كل عضو، ويحصل الطبيب الذي يقوم بإجراء العملية على عشرة آلاف جنيه، بينما يحصل دكتور التخدير على مبلغ خمسة آلاف دولار، وكما أن الممرضة التي تدعى سحر تحصل على ألف ونصف دولار، ويحصل فني المعامل على مبلغ ثلاثة آلاف دولار.

حيث تقوم المستشفى باستقطاب الأشخاص الذين يعانون من الفشل الكلوي ليقوموا بشراء الكلى منهم مقابل مبلغ من المال على ان يتم بيعها لأشخاص من الخليج مقابل أموال طائلة.

وقامت وزارة الصحة بإقرار غلق المستشفى، وتم حبس المتهمين في قضية تجارة الأعضاء البشرية على ذمة التحقيقات التي تجري في الوقت الحالي.

وتقوم الجهات الأمنية بتكثيف جهودها لمحاولة القبض على صاحب المستشفى الذي فقام بالهرب أثناء الهجوم على المستشفى وقد تبين من التحقيقات أنه يقوم بالتردد على منطقة المطرية ومنطقة السادس من أكتوبر، كما تم أخذ أقوال جيران المستشفى حيث أدلوا بأقوال تفصيلية تساعد في القبض على باقي المتهمين الهاربين.