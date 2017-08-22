شبكة تتاجر في الأعضاء البشرية يتم ضبطها في منطقة أبو النمرس

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ضبطت نيابة حوادث منطقة جنوب الجيزة الكلية عصابة تتاجر في الأعضاء البشرية مكونة من 12 متهما، وتم حبسهم على ذمة التحقيق لمدة خمسة عشر يوم.

وحققت النيابة مع المتهمين، وتم تسجيل اعترافات السماسرة الذين أوقعوا بالضحايا ليقنعوه ببيع أعضائهم البشرية لمرضى من الأجانب والعرب مقابل مبالغ مالية كبيرة.

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ووجهت نيابة حوادث منطقة جنوب الجيزة اتهامات للعصابة بنقل أعضاء بشرية والاتجار بها وإدارة منشأة بدون الحصول على ترخيص، وضبطت أجهزة الأمن في مديرية أمن الجيزة بالتعاون مع عناصر من الأمن الوطني حيث تم الكشف عن أكبر شبكة لتجارة الأعضاء البشرية مقابل الحصول على مبالغ مالية، ليتم القبض على أثني عشر متهم منهم ممرضون وأطباء مشاركون في تجارة الأعضاء البشرية.

وردت بلاغات إلى الضباط العاملين في قطاع الأمن الوطني تفيد عن قيام عدد من الأطباء بمساعدة مجموعة من الممرضين وعمال كسماسرة يأتون بالضحايا حيث كونوا شبكة تعمل في تجارة الأعضاء البشرية، وبناء على البلاغات الواردة تم التعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة في مديرية أمن محافظة الجيرة التي يقودها مساعد أول وزير الداخلية في قطاع أمن محافظة الجيزة اللواء هشام العراقي، حيث تبين من التحقيقات الأولية أن الشبكة كانت تتفق مع مواطنين مصريين على نقل أعضاء بشرية لمرضى من الأجانب والعرب مقابل الحصول على مبالغ مالية كبيرة ليتم استغلال حاجتهم المادية من أجل بيع أعضائهم البشرية.

تمكنت قوات الأمن الوطني من ضبط مركز طبي في منطقة أبو النمرس خلال تواجد المتهمين ليتم القبض عليهم وتبين أن منهم ثلاثة أطباء، وأربعة من الممرضين، بالإضافة على ثلاثة عاملين في مستشفيات طبية، واثنين من سماسرة تجارة الأعضاء البشرية وذلك أثناء إجراء استئصال كلى وجزء من كبد مواطن في أحد المستشفيات الطبية الخاصة في محافظة الجيزة ليتم زراعتها لأحد المرضى مقابل حصوله على مبلغ عشرة آلاف جنيه مصري، كما تم ضبط مبالغ مالية كبيرة نتيجة أعمالهم في تجارة الأعضاء البشرية ليتم التحفظ عليها وتم إغلاق المستشفى الخاصة الواقعة في محافظة الجيزة ليتم تحرير محضر بالواقعة واستكمال النيابة العامة كافة إجراءاتها القانونية تجاه الواقعة.