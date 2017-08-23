العثور علي كميات كبيرة من السجائر المسرطنة داخل مخبأ سري بسيناء

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‎قامت الأجهزة الأمنية التابعة إلى محافظة شمال سيناء، أثناء استكشافها للنواحي الأمنية والبحث عن عناصر إرهابية بالعثور علي كميات كبيرة من السجائر المسرطنة بالإضافة إلى المخدرات فى شمال سيناء، حيث ترأس الحملة الأمنية اللواء رضا سويلم، والذي يشغل منصب مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء.

كما ورد أنه قد تم العثور علي كمية كبيرة من السجائر المسرطنة بالإضافة إلى النبات المخدر “البانجو”، وقد كانوا داخل مخزن سرى موجود في منطقة “قاطية” والتي تتبع قسم رمانة.

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جدير بالذكر أنه قد وردت بعض المعلومات السرية إلى الرائد أحمد التحيوي، والذي يعمل فى منصب رئيس مباحث قسم رمانة، أن هناك شخص يدعي ” مصطفى.س.ع”، ويبلغ من العمر 18 سنة ، ويعد عاطل ، كما أنه يقيم فى قرية الجفجافة التابعة إلى وسط محافظة سيناء، يوجد لدي مخزن سري ويقوم بتخزين فيه كميات كبيرة من السجائر المسرطنة بالإضافة إلى مواد البانجو، وأن مكان هذا المخزن في الظهير الصحراوي والذي يتبع قرية “قاطية” الموجودة في دائرة قسم رمانة.

وقد قام اللواء شريف رؤوف، والذي يشغل منصب مدير مباحث شمال سيناء، علي الفور باستصدار إذن النيابة العامة، من أجل التوجه إلى مكان المخزن واستهداف المنطقة التابعة له وذلك بمساعدة كلاً من معاونى المباحث النقيب كريم سلامة بالإضاف إلى النقيب أحمد الصفتى، وقد تم ضبط المتهم.

ومن خلال القبض علي المتهم قام بالاعتراف بفعلته كما أرشد عن مكانه مخزنه السرى، وأثناء فحص المخزن تبين أنه قد عثر بداخله على مقدار 15 ألف علبة سجائر مسرطنة وكانت جميعها من ماركة “karelia” كما عثر علي 20 كيلو جرام من البانجو، وقد أدلي المتهم اعترافه بأنهم فى حيازته وكان يحتفظ بهم بقصد التهريب والاتجار فقط.

وعلى ذلك قد تحرر المحضر الرسمي لهذه الواقعة والذي يحمل رقم 44426 لسنة 2017 والتابع إلى جنح قسم شرطة رمانة والتي تتبع بدورها منطقة شمال سيناء، وذلك تمهيدا من أجل عرض الشخص المتهم فى هذه الحادثة على النيابة العامة لإستكمال التحقيقات.