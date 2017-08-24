مسجل خطر يخدر راكب في قطار القاهرة/ أسوان بهدف سرقته

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تلقت شرطة النقل والمواصلات بلاغ يفيد بقيام مسجل خطر قام بتخدير راكب في قطار القاهرة/ أسوان بهدف سرقته.

تقدم شخص يدعى “ح. م. م” البالغ من العمر أربعة وعشرين عام ببلاغ إلى قسم شرطة محطة سكة حديد مركز سوهاج يفيد أنه تعرض لحادث سرقة أثناء تواجده على متن القطار المميز بطريق القاهرة/ أسوان، قدم له أحد الأشخاص المتواجدين في القطار كان قد تعرف عليه في محطة القطار برمسيس قطعة من الحلوى تحتوى على مادة مخدرة وعقب تناولها فقد وعيه بعد تناوله الحلوى المخدرة، وحينما استرد وعيه مرة أخرى في محطة القطار بمحافظة سوهاج تبين له أنه تم سرقة مبلغ ألفين وخمسمائة جنيه مصري وهاتفه النقال.

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وبعد البلاغ تم نقل المجني عليه إلى مستشفى سوهاج العام ليتم الكشف الطبي عليه وورد التقرير الطبي الذي يفيد بتناول المجني عليه حلوى تحتوي على مادة مخدرة وتلقى العلاج الطبي اللازم له.

وقامت القوات الأمنية بتكثيف جهودها ليتم ضبط مرتكب الواقعة وجمع بيانات التحريات عن حادثة السرقة من خلال الرجوع إلى كاميرات المراقبة المتواجدة في محطات القطارات، وعرض صور مجموعة من المشتبه بهم تمهيدا لعرضها على المجني عليه، ليتبين من التحريات أن المتهم يدعى “ر. م. ج” يبلغ من العمر تسعة وخمسين عام وهو من المسجلين خطر.

وأمرت مديرية أمن سوهاج وإدارة البحث الجنائي بسرعة إلقاء القبض على المتهم بعد التحريات والمعلومات التي تم الحصول عليها عن المتهم، وتم عرض البلاغ على مدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات اللواء قاسم حسين حيث أمر باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ليتم تحرير المحضر بواقعة السرقة.

وتكثف الجهات الأمنية جهودها ليتم إلقاء القبض على المتهم حيث أنه مسجل خطر من فئة “أ” في سرقات بالإكراه، كما تبين بالرجوع إلى سجله الإجرامي تبين أن له ستة عشر قضية أخرى في قسم طهطا “مخدرات”

وتم تحرير المحضر بواقعة السرقة في قسم محطة السكة الحديد في محطة سوهاج ليتم إرساله إلى قسم شرطة أول في محافظة سوهاج ليتم عرضه على النيابة العامة.