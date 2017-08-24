“مباحث الأموال العامة” تضبط عصابة تنصب على راغبي السفر إلى الدول العربية

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قامت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بإلقاء القبض على ثلاث أشخاص يقومون بالنصب على راغبي السفر من البسطاء للعمل في البلاد العربية كما يقومون بتزوير سمات وأوراق دخولهم إلى البلاد العربية بأسماء من يقعون ضحية لعملية نصبهم واحتيالهم عليهم.

وقامت قوات مباحث الأموال العامة تحت إشراف مساعدة وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة اللواء علي سلطان من إلقاء القبض على “عبد الفتاح. أ. ع” وأشخاص أخرين حيث تقدموا إلى أحد سفارات الدول العربية في القاهرة والتقدم بسمات دخول ليتم توثيقها واعتمادها من قبل السفارة إلا أن السفارة اكتشف أن سمات الدخول مزورة، ليتم إخطار الجهات الأمنية لإلقاء القبض عليهم.

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وبالتحقيق مع من تم إلقاء القبض عليهم تبين أنهم حصلوا على سمات الدخول من شخص في مقابل حصوله على مبلغ خمسة وثلاثين ألف جنيه مصري مقابل توفير عقود لهم في البلاد العربية بمرتبات مجزية ومهن متعددة.

قامت الأجهزة الأمنية بتسجيل الواقعة وجمع التحريات والمعلومات الخاصة بالحادثة حيث تبين أن وراء الحادثة شخص يدعى “إبراهيم. م. أ” يقيم في منطقة العجوزة ومن خلال جمع بيانات عن الشخص تبين أنه تم اتهامه في 18 قضية منها قضايا نصب، وتبديد، وشيكات بدون رصيد، كما تم الحكم عليه في حوالي 11 قضية، وعقوبة بالحبس لمدة خمس سنوات، ومتهم آخر يدعى “أيمن. م. م” وهو صاحب شركة مقاولات ويقيم في منطقة إمبابة، وتم اتهامه في قضايا تموين ونصب، وتبديد، وشيكات حوالي واحد وعشرين قضية ومحكوم عليه في سبع قضايا ضرب، وتبديد، وإيصالات أمانة وتم حبسه لمدة أربع سنوات، و”سيد .م. أ” وهو عاطل ويقيم في منطقة إمبابة، تم اتهامه في خمس قضايا وهي إصابة خطأ، وتقليد أختام، وتبديد ومحكوم عليه وهارب من تنفيذ أربعة قضايا وحبس لمدة أربع سنوات.

وبينت التحقيقات أن المتهمين المضبوطين شكلوا فريق عصابي تخصص في النصب على البسطاء من أبناء المحافظات الراغبين في السفر إلى الدول العربية، حيث يستدرجون ضحاياهم عن طريق الإعلان عن وجود فرص عمل لمهن مختلفة ومرتبات مجزية في الدول العربية حيث يقومون بتزوير سمات الدخول بأسماء المجني عليهم لتكملة عملية النصب عليهم واستيلائهم على أموال تتراوح ما بين خمسة وثلاثين وثمانين ألف جنيه مصري للفرد الواحد.