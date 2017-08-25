اكتشاف مستشفى مجهزة بشكل كامل تحت الارض للعناصر التكفيرية

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قام العقيد تامر الرفاعى، والذي يشغل منصب المتحدث العسكرى للقوات المسلحة، بنشر فيديو جديد علي صفحة التواصل الإجتماعي التابعة إلى الجيش حيث تم الكشف من خلاله عن الجهود التى يتم بذلها من قبل قوات إنفاذ القانون التابعة إلى الجيش الثانى الميدانى من أجل القضاء على العناصر التكفيرية و مكافحة العناصر الإجرامية الموجودة حاليًا في منطقة شمال سيناء.

وقد ورد فى الفيديو المنشور إنه: “استمراراً لجهود القوات المسلحة فى مكافحة النشاط الإرهابى”، بالإضافة إلى : “وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية”، واستكمل المتحدث الرسمي قائلاً: “واصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثانى الميدانى، أعمال المداهمات والتمشيط”، وأضاف ايضًا: “حيث تمكنت بضبط بتدمير عربات دفع رباعى، و3 دراجات نارية”، كما أكد علي : “رصد وتدمير 3 نقاط مراقبة خاصة بالعناصر الإرهابية”.

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كما ورد أنه قد تمكنت القوات الأمنية خلال هذه الحملة من تدمير عدد مخزنين خاصية تخزين العبوات الناسفة، كما جاء أن القوات قد عثرت بداخلهما على عدد 28 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى العثور علي كميات مختلفة من المواد الكيميائية، وتم إيجاد دوائر خاصة بالتفجير، وتم اكتشاف العديد من الأسلاك التي يتم استخدامها في صناعة العبوات الناسفة التي يستخدمها الإرهابيون فى عملياتهم الانتحارية وغيرها.

جاء أن العناصر الأمنية قد اكتشفت مبنى خاص بالعناصر التكفيرية وبعد مداهمة هذا المبنى وجد أنه مجهز بشكل كامل بأجهزة كمبيوتر بالإضافة إلى ماكينة طباعة وتصوير كما وجد فيه مولد كهرباء، كما تم العثور علي مجموعة من الكتب القيمة ذات طابع التكفيري.

وقد أكد الفيديو علي أنه أثناء قيام أفراد الجيش بعملية التمشيط والمداهمة مؤخرًا قد تمكنوا ايضًا من العثور علي مستشفى ميدانى مجهزة بشكل كامل وموجودة تحت الأرض، كما تم القبض علي 3 أفراد يستقلون 2 عربة وتفتيشهم ورد أنه قد عثر على متنهما 28 لفافة وجميعهم من نبات البانجو المخدر حيث تم العثور عليهم على أحد المعابر التابعة إلى قناة السويس.

جدير بالذكر أنه قد تواصل قوات إنفاذ القانون في هذه الفترة تجديد العمليات النوعية التابعة لها من أجل ملاحقة العناصر التكفيرية فى محافظة شمال سيناء.