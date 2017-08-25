ننشر تفاصيل واقعة الإعتداء على لواء سابق بالجيش وابنه وهتك عرض زوجتهما

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قامت نيابة القاهرة الجديدة صباح اليوم بإصدار قراراً عاجلاً مطالبة فيه بالإسراع فى إتمام تحريات المباحث العامة عن أحداث حول واقعة الاعتداء التي تمت مؤخرًا على لواء سابق كان يعمل فى الجيش ويدعى “م. الـ.”، بالإضافة إلى ابنه والتي فيها قد تم هتك عرض زوجتهما، وكان وراء هذا رجل أعمال شهير، وبصحبته 30 رجل من البودي جارد، لكي تتمكن من الإلمام بكافة الملابسات والتفاصيل الخاصة بالواقعة.

كما طالبت النيابة العامة بعرض المجني عليهم فى هذه الواقعة كما ورد على مصلحة الطب الشرعي من أجل توضيح السبب الحقيقي وراء إصاباتهم، بعد أن كشف المجني عليه الأول أمام النيابة تفاصيل الواقعة وتأكيده على أنه فى البداية قد كان يقف مع أحفاده الصغار أمام بوابة الفيلا محل سكنه والتي توجد فى منطقة التجمع الخامس، وأثناء تواجدهم جاءت سيارة جيب شيروكي سوداء وكانت تسير بالطريق بسرعة كبيرة لا تتناسب مع الطريق كما أنها كادت أن تصدم أحد أحفاده فانطلق غاضبًا من الموقف وقال للسائق “مش تفتح يا حمار”.

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بعد أن قال هذه الجملية توقفت السيارة علي الفور وخرجت منها سيدة وقالت له في غضب أشد: “إنت بتشتمني أنا، والله لحزنك على عيالك يا راجل يا مهزأ”، وأكملت بتوعد: “أنا هاوريك مين اللي حمار وهاخليك تركع قدامى”، ثم عادت لسيارتها وانطلقت بنفس السعة السابقة.

أكد اللواء صاحب الواقعة على أن خفراء الفيلات المحيطة والذين قد شهدوا الواقعة قد أخبروه أن هذه السيدة صاحبة السيارة هي زوجة لرجل أعمال شهير يدعى “إبراهيم. س” وبعد سماعهم تهديدها من المتوقع بشكل كبير أن تعود لتنتقم منه وهو ما حدث بالفعل.

ورد أنه بعد حوالي ربع ساعة من أحداث الواقعة وقد كان دخل فيلته مع أحفاده سمعوا طرق شديد علي الباب وعندما قام بفتحه قام رجل الأعمال بصفعة على وجهه ثم قام بضربة بقبضة يده بالبوكس فى وجهه ثم دخل من خلفه رجاله من البودي جاردات الذين زاد عددهم عن الـ30 كما أكد اللواء علي أن بعض رجاله كان معهم أسلحة آلية ثم قاموا بإطلاق الأعيرة النارية لأجل إرهاب الموجودين في المنزل بطريقة مرعبة فى الهواء، وقاموا بالاعتداء مباشرة على ابنه عند رؤيتهم لهم وهتك عرض زوجته وزوجة ابنه.