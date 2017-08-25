“أب” يقتل “ابنه” بسبب زيارته لوالدته المنفصل عنها بدون الحصول على إذن

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عاقب لحام ابنه الذي يبلغ من العمر ثمان سنوات بسبب عدم حصوله على إذن لزيادة أمه التي انفصلت عن الأب بالضرب المبرح، وحمله إلى أعلى وأسقطه على الأرض ليصيبه بكسر في الجمجمة تؤدي إلى موته.

وعقب سقط الطفل على الأرض حمله الأب لمحاولة إنقاذه، وذهب به إلى أقرب مستشفى ولكنه كان قد توفى، وحاول جد الطفل إخفاء الجريمة وحماية ابنه اللحام فتوجه إلى مركز شرطة في منطقة الصف، وحرر بلاغ مقدم من “أحمد. ب” وهو موظف بالمعاش يفيد بوفاة حفيده “أحمد” الذي يبلغ من العمر ثمان سنوات بسبب اصطدامه بدراجة بخارية، وفرار قائد الدراجة.

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وقام ضباط مباحث شرطة الصف بمصاحبة مفتش الصحة في منطقة الصف ليتم الكشف على جثة الطفل فاتضح وجود شبة جنائية في الوفاة، وليس كما أعلن جد الطفل، كما تبين أن سبب الوفاة ليس اصطدام الطفل بدراجة بخارية كما ذكر.

قامت مباحث مركز شرطة منطقة الصف بجمع المعلومات والتحريات عن الحادث وتبين منها أن والد الطفل وزوجته كانوا دائما ما يعتدون على الطفل بالضرب المبرح ويعذبونه بعد انفصال أمه عن والده.

كما كشفت التحريات عدم صحة بلاغ الجد وإن والد الطفل وهو لحام يدعى “م. أ” يبلغ من العمر خمسة وثلاثين عام، هو من تسبب في قتل الطفل، وتم إعداد كمين ليتم ضبط المتهم.

وبعد معرفة والدة الطفل المتوفي بالواقعة قامت طليقة المتهم وأم الطفل “إيمان. ع. أ” بتحرير محضر تتهم فيه والد الطفل بالتسبب بوفاة طفلها بمساعدة زوجته، وقام رئيس مباحث مركز شرطة الصف المقدم محمد عبد الشكور بإعداد كمين لزوجة المتهم ليتم إلقاء القبض عليها وتوجيه تهمة تعذيب الطفل والاعتداء عليه.

وبالتحقيق مع والد الطفل اعترف بارتكابه للجريمة حيث قام بالاعتداء على الطفل بالضرب المبرح ورفعه وأسقطه على الأرض مما أدى إلى إصابة الطفل بكسر في الجمجمة، كما كشفت تحريات المباحث اشتراك زوجة الأب في الجريمة بمساعدة الأب في ضرب الطفل وتعذيبه، وتم إلقاء القبض عليها أيضا لتعرض على النيابة لمواصلة التحقيق معها وأمرت النيابة بحبسها لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في جريمة القتل.