زوجة عم طفلة تغرقها وتدفنها في حديقة منزلها انتقاماً من والدها بفايد

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قامت زوجة عم طفلة في مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية بإغراق طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات في برميل ممتلئ بالمياه حتى فارقت الحياة ودفنت الجثة في حديقة منزلها القائم في قمة فايد انتقاما من والد الطفلة.

تم إخطار مدير أمن محافظة الإسماعيلية اللواء محمد علي شحاته من مدير مباحث محافظة الإسماعيلية العميد أحمد عبدالعزيز يفيد بتسجيل بلاغ من المدعو “صالح هاشم” وهو مقيم في فايد تقدم به إلى مأمور مركز فايد العميد محمد مكاوي يبلغ فيه عن اختفاء طفلته “منه صالح هاشم” البالغة من العمر أربع سنوات.

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وفور صدور البلاغ من والد الطفلة تم تشكيل فريق أمني برئاسة وكيل إدارة البحث الجنائي العقيد محمد طلعت، ورئيس مباحث مركز فايد الرائد أحمد عبدالله ومعاونيه، ليتم جمع البيانات والتحريات اللازمة عن الواقعة ليتم هذا بسرية تامة والعمل على تنشيط مصادر التحريات والمعلومات ليتم الكشف عن غموض واقعة اختفاء الطفل ذات الأربع سنوات.

أظهرت التحريات أن الطفل “منه صالح هاشم” البالغة من العمر أربع سنوات تنتمي إلى أسرة حالتها الاقتصادية متوسطة، ولم يدل التحريات عن وجود خلافات بين الوالدين تؤدي إلى حدوث مثل هذه الواقعة.

وبينت التحريات وجود خلاف غير واضح بين أفراد الأسرة وتحيطه سرية تامة، وأن هذا الخلاف بين والد الطفلة “صالح هاشم”، وبين زوجة شقيقه “زكريا هاشم” المدعوة “إيمان. ح” وهي ربة منزل، بسبب معرفة والد الطفل أن المتهمة على علاقة غير شرعية بابن شقيقته “كريم. م. ع” البالغ من العمر سبعة وعشرين عام وهو سائق، حيث كان يستغل عدم وجود خاله في المنزل ويتواجد هو في المنزل، وفي نفس الوقت تكرر تحذير والد الطفلة إلى زوجة أخيه، إلى أن تطور الأمر أنه يصبح يهددها بفضح الأمر إذا لم تتوقف عن هذا، وذات مرة صفعها أثناء مشادة كلامية معها، وبدافع الانتقام منه قررت قتل طفلته البالغة من العمر أربع سنوات.

وأسفرت التحقيقات أن الطفلة أثناء تواجدها أمام منزل المتهمة في الصباح قادتها إلى المنزل وقامت بإغراقها داخل برميل كان ممتلئ بالمياه، ثم دفنتها في حديقة منزلها، ثم تظاهرت بعد ذلك بمساعدة أسرة الطفلة في البحث عنها.