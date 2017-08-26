القبض علي عاطل قتل طفلا ثم مثل بجثته

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فى واقعة بشعة تقشعر لها الأبدان قامت مباحث محافظة الدقهلية بالقبض على شخص “عاطل” قد تم اتهامه بقتل طفل بعد أن قام باستدراجه بغرض السرقة، حيث ورد أنه قد وجهت التهمة إلى أحد الأشخاص قد باستدراج طفل يعمل سائق توك توك بعد أن اتفق معه علي توصيله إلى أحد المناطق وهناك قام بالتعدى عليه بالضرب حتى تأكد من موته ثم قام بالتمثيل بجثته من أجل أن يتمكن العاطل من سرقة التوك توك الخاص بالطفل كما ورد أنه لكي يخفي القاتل معالم المجني عليه قد أقبل علي التمثيل بجثته وإلقائها فى أحد المصارف.

ورد إلى السيد اللواء أيمن الملاح، والذي يشغل منصب مدير أمن الدقهلية، إخطارا رسميًا كان مفاده أنه قد ورد بلاغ إلى مركز الشرطة يفيد بأنه قد تم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر حوالي 14 سنة، حيث تم إلقاء هذه الجثة عند أحد المصارف التابعة إلى القرية وعلى الفور انتقل إلى مقر الواقعة الرائد محمد عزام السباعي والذي يشغل منصب رئيس مباحث أجا، كما تم تشكيل يتكون من فريق بحث تابع لمديرية من أجل تكثيف عملية البحث المقررة طبقًا لخطة المديرية من أجل الوقوف علي ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة بأسرع وقت.

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من جهة أخرى قد توصلت التحريات الرسمية التابعة إلى المديرية إلى أن المتهم والذي قد حامت حوله الشبهات قد استدرج المجنى عليه عن طريق طلبه بأن يقوم بتوصيله ومعه عدد من الأصدقاء إلى مكان معين، وفى أثناء رحلة توصيلهم قام القاتل بإيقاف التوك التوك ثم قام بالتعدى على الطفل عن طريق استخدام الضرب حتى تأكد من قتله ثم قام علي الفور بالتمثيل بجثة الطفل ثم بعد ذلك قام بحمل الجثة وألقاها بجوار أحد المصارف حتي يتمكن من سرق التوك توك وعدم الشك فيه ولا معرفة ملامح الطفل.

وبعد القبض علي الجاني قام بالاعتراف بتفاصيل الحادث وقد تبين أن القاتل يدعى أحمد ح ويبلغ من العمر حوالي 37 سنة، كما أنه عاطل ولا يعمل في الوقت الحالي، ويقيم في قرية الدورتين، والتي تتبع مركز أجا، وقد تمكن رجال المباحث بعد إجراء التحريات اللازمة من القبض عليه.

جدير بالذكر أن قوات الأمن قد تمكنوا من القبض علي قاتل طفل التوك توك أثناء بيعه للهاتف المحمول الخاص بالطفل بعد أن قتله، وقد اعترف المتهم في أوراق المحضر بارتكابه الواقعة وبناءًا علي ذلك تم اقتياده من قبل رجال الأمن إلى مركز شرطة أجا.