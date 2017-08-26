استهداف كمين شرطة في محافظة سيناء

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ورد أنه قد قامت عدد من المواقع الإخبارية، بنقل أخر أخبار الهجمات الرهابية علي البلاد حيث وقعت مساء أمس الجمعة أحدث عملية إرهابية جديدة، وقد قامت المصادر الأمنية بالكشف عن ملابسات الواقعة خلال تصريحات صحفية.

أوضح المصدر الأمني في تصريحاته بأن هذه العملية الإرهابية، قد نتج عنها مقتل أحد عناصر الشرطة حيث استشهد أمين شرطة كان موجود في الكمين وقت وقوع الحادث وجاء استشهاده برصاص إرهابيين كانوا قد استهدفوا كمين الماسورة والذي يوجد في المدخل الرئيسي لمدينة رفح، وقد قامت العناصر الإرهابية بإطلاق النار بعشوائية على قوات الكمين ونتج عن ذلك استشهاد أمين شرطة يدعى السيد محمد السيد، ويبلغ من العمر 23 عامًا، وجاءت إصابته بطلق ناري في الرأس.

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أكد المصدر الأمني أنه فور الإنتهاء من المهم قامت العناصر الإرهابية بالفرار من محل الواقعة بعد أن وقعت اشتباكات عنيفة مع القوات، وقد قام عدد من عناصر الشرطة بنقل جثمان الشهيد إلى المستشفى الموجودة فى العريش، من جة أخرى قد أعلنت الأجهزة الأمنية فور وقوع الحادث حالة الاستنفار من أجل سرعة ضبط الجناة.

جدير بالذكر أنه قد وقع منذ يومين حادث أخر حيث استهدفت العناصر الإرهابية المدنيين عن طريق استخدام عبوة ناسفة، وكانت هذه العبوة قد أودت بحياة كلاً من طالبة تدعب “شاهندا فايز سليم وتبلغ من العمر 15 عاماً بالإضافة إلى السيدة فايزة عابد عودة والتي تبلغ من العمر 25 عاماً، ومن ضمنهم كان الطفل فرج فايز سليم ويبلغ من العمر 3 سنوات”.

وفي سياق آخر، ورد أنه قد أعلن العقيد أركان حرب تامر الرفاعى والذي يشغل منصب المتحدث العسكرى، أنه بالنسبة إلى قوات إنفاذ القانون والتي تتبع الجيش الثانى الميدانى فى البلاد قد تمكنت في الآونة الأخيرة من القضاء على عدد ٦ من العناصر التكفيرية والذين يعدون من الأفراد شديدي الخطورة كما ورد أنه قد تم إصابة ٤ آخرين.

وقال المتحدث العسكري أنه قد تم تدمير كلاً من ٣ مخازن، أكثر من ٣٥٠ عبوة ناسفة، و١٢ وكرا للعناصر التكفيرية بالإضافة إلى ٧ عربات، ثم ١٣ دراجة نارية، كما تم العثور على جسم نفق مبطن بالخشب كان قد صنعه العناصر التكفيرية على الشريط الحدودي الموجود في شمال سيناء.