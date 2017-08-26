أهالي شارع 77 برأس البر يضبطون لص ويقيدونه في نخلة

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قام لص بسرقة عشش موجودة في منطقة رأس البر التابعة لمحافظة دمياط وبالتحديد في شارع رقم سبعة وسبعين ويسطو على العشش الموجودة في المنطقة واستولى على كل الممتلكات الموجودة في تلك العشش من هواتف محمولة وأموال نقدية، ومنقولات، وسرق اللص عدد اربع عشش في شارع رقم سبعة وسبعين وقام بسرقته على مدار يومين متتالين، وقام الأهالي في شارع رقم سبعة وسبعين برأس البر بمحاولة ضبط اللص وبالفعل تم ضبط اللص من قبل أهالي المنطقة السكنية التي تم بها السرقة.

ضبط أهالي منطقة رأس البر التابعة لمحافظة دمياط في شارع سبعة وسبعين اللص، ولكن قبل إبلاغ الشرطة والقوات الأمنية قام الأهالي بمعاقبة اللص عن طريق تقييده في نخلة على سبيل العقاب له حتى تصل القوات الأمنية إلى مكان الواقعة.

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وعلى اثر البلاغ تحرك القوات الأمنية إلى مكان الواقعة وتبين أن الأهالي قاموا واقتياده وتقييده في نخلة كنوع من أنواع العقاب، وضمان عدم فرار اللص، وبتفتيش اللص تم العثور على عدد من المسروقات التي كانت بحوزة اللص وتم وصوله إلى قسم الشرطة ليتم تحرير موقعة بواقعة سرقة مجموعة العشش الواقعة في منطقة رأس البر في محافظة دمياط في شارع رقم سبعة وسبعين، وقام بالسرقة على مدار يوميين ليسرق حوالي اربع عشش كان يسرق الهواتف النقالة وعدد من المنقولات، والأموال التي كانت موجودة فيه هذه العشش، وقام الأهالي بمتابعة العشش لمعرفة من السارق وبالفعل ضبط اللص أثناء سرقة أحد العشش وكان بحوزته المسروقات.

وقبل إبلاغ الشرطة قام الأهالي بمعاقبة اللص بعد ضبطه واقتادوه إلى نخلة ليتم تقييده فيها لضمان عدم فراره من ناحية ونوع من أنواع العقاب له من ناحية أخرى إلى أن تم إخطار القوات الأمنية التي قامت بالوصول إلى مكان الحادثة، وضبط اللص وهو في حالة من التلبس ومعه بعض المسروقات وتم جمع جميع البيانات حول حادث السرقة من الأهالي وتم التحقيق مع اللص الذي اعترف بارتكابه لجريمة السرقة ليتم عرضه بعد ذلك إلى تحقيقات النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه حادث سرقة العشش بمنطقة رأس البر.