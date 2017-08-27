“رجل أعمال هارب” وراء حادث التعدي على اللواء المتقاعد بالتجمع الخامس

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أعلنت المصادر العاملة في الجهاز الأمني عن القبض على المتعدي على عائلة اللواء المتقاعد أثناء تواجده في فيلته الواقعة في حي النرجس وبالتحديد في منطقة التجمع الخامس، حيث تبين أنها زوجة رجل أعمال تدعى “دينا. ش”، كما تم إلقاء القبض على زوجها رجال الأعمال الهارب “إ. س” وأربعة من العاملين لديه من رجال الأمن، وتم ضبط 7 طلقات وطبنجة صوت.

تعود الواقعة إلى بلاغ ورد إلى مدير مباحث العاصمة اللواء محمد منصور يفيد بوجود إخطار ورد إلى شرطة النجدة وجود مشاجرة في منطقة الفيلات في التجمع الخامس بحي النرجس.

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تعود تفاصيل الواقعة إلى قيام اللواء المتقاعد باللعب مع حفيدته أمام فيلته السكنية، في وقت كانت تقود فيه زوجة رجل الإعمال سيارتها فئة “الجيب شيروكي لونها أسود” بسرعة كبيرة جداَّ، على أثرها قامت مشادة كلامية بينه وبينها حينما طلب منها أن تهدئ السرعة، وقال لها بالنص: “أمشي بالراحة لوجود أطفال في الشارع”، وتصاعدت المشادة الكلامية بينها وتوعدته بالانتقام في أقرب وقت، بقولها بالنص: “والله لحزنك على عيالك يا… أنا هوريك مين اللي … وهخليك تركع قدامي”، وتركته وتقود سيارتها على نفس السرعة العالية.

حيث حضر زوجها في نفس اليوم ومعه نحو عشرة رجال ممن يعملون معه في الفيلات الواقعة بنفس الشارع في التجمع الخامس، حيث حطوا كل أبواب وشبابيك فيلا اللواء، وأصابوا زوجته، ابنه، وزوجه ابنه.

بجمع التحريات تبين وجود كاميرا للمراقبة في فيلا خاصة مجاورة لفيلا اللواء تعود ملكيتها إلى مهندس يقيم في الولايات المتحدة، لتظهر هذه الكاميرا بعض الاشتباكات التي وقعت في الشارع، وتم حادثة الاعتداء عليهم بوجود العديد من شهود العيان الذين تقدموا إلى النيابة العامة ليدلون بأقوالهم حيال الواقعة.

قامت القوات الأمنية بجمع التحريات عن واقعة الاعتداء على اللواء السابق، حيث قاد فريق البحث الجنائي مدير المباحث الجنائية بمحافظة القاهرة العميد نبيل سليم ليجمع جميع التحريات والبيانات حيال الواقعة التي أسفرت عن إصابة اللواء المتقاعد الذي يبلغ من العمر حوالي أربعة وسبعين عام، وزوجته البالغة من العمر ثلاثة وستين عام، ونجليهما البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين عام، وزوجته التي تعمل مضيفة في شركة مصر للطيران وتم إصابتهم بإصابات متفرقة نقلوا على إثر الواقعة إلى المستشفى.