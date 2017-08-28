الحركة المرورية تعود “للطريق الدائري بشبرا الخيمة” بعد حادث سيارة نقل

Advertisements

وقعت حادث على الطريق الدائري الواقع في منطقة شبرا الخيمة بسبب انقلاب سيارة نقل كبيرة كانت تحمل زلط وتوقفت على أثر هذه الحادثة حركة المرور على الطريق الدائري لمدة ساعة، وقامت الأجهزة الأمنية التابعة لمحافظة القليوبية فور علمها بالحادث على الطريق بالعمل على إعادة الحركة المرورية على الطريق الدائري الواقع في شبرا الخيمة.

وقامت الأجهزة الأمنية بمعاينة مكان الحادثة، وتم الاستعانة بأوناش ليتم رفع الحمولة التي كانت تحملها السيارة النقل من على الطريق حتى تتمكن السيارات من العبور ويتم إرجاع الحركة المرورية كما هي.

Advertisements

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقى مدير أمن القليوبية اللواء محمد الحمزاوي إخطار من رئيس مباحث قسم ثان في منطقة شبرا الخيمة المقدم محمد الشاذلي يفيد بوجود بلاغ بانقلاب سيارة نقل كبيرة تحمل زلط في منطقة بهتيم على الطريق الدائري مما أدى إلى إحداث شلل في حركة المرور التي تعطلت على أثر الحادث.

انتقل مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد درويش ليتأكد من صحة البلاغ وبالفعل تم انتقاله إلى مكان الحادثة في بهتيم وتبين من وجود سيارة نقل كبيرة تحمل زلط انقلبت على الطريق الدائري وأدى هذا إلى إحداث شلل في الحركة المرورية، وتم استدعاء أوناش ليتم رفع الحمولة، والعمل على عودة الحركة المرورية كما هي على الطريق الدائري في منطقة بهتيم والتي تعطلت بسبب الحادثة لحوالي مدة زمنية تصل إلى ستين دقيقة.

وأفادت القوات الأمنية التي عاينت مكان الحادث عدم وقوع أي إصابات بشرية سوى تعطل في حركة المرور الذي وصلت إلى ساعة حيث تمكن من رفع حمولة الزلط التي كانت تحملها السيارة النقل.

والجدير بالذكر أن الطريق الدائرة هو من أهم الطرق في جمهورية مصر العربية حيث أنه طريق محيط بكافة أنحاء محافظة القاهرة تم إنشاؤه بهدف ربط جميع محافظات القاهرة الكبرى وليعمل على تخفيف الزحام داخل محافظة القاهرة وضواحيها والعمل على تيسير الحركة المرورية، ويتكون الطريق من قوسين غربي وشرقي، ويعد الطريق الدائرة من الطرق السريعة التي تمر عليها السيارات النقل الثقيل والنقل الكبير بالإضافة إلى سيارات الأجرة والملاكي لذا تحدث على هذا الطريق العديد من الحوادث بسبب السرعة ووجود العديد من السيارات.