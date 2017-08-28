قسم باب شرقي يلقي القبض على متهم في 15 قضية اتجار بالبشر في الإسكندرية

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قامت أجهزة الأمن اليوم بإلقاء القبض على أحد المتهمين في قضايا الاتجار بالبشر واستغلال الفتيات، ومن المعلومات التي توفرت لدينا عن هذا المتهم خلال تصريحات المصادر الأمنية، أنه عاطل عن العمل ومتهم في عدد 15 قضية من قضايا الاتجار بالبشر بِجانب قضايا أخرى لاستغلال الفتيات، وتم إلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن التابعة للاسكندرية.

حيث أكدت التصريحات الصادرة عن أحد المصادر الأمنية ثبوت عدة محاولات للقبض على المتهم من قبل قوات الأمن خلال الفترة الماضية، هذا بجانب وجود العديد من القضايا الأخرى التي قد تم توجيه العديد من الاتهامات له، ومنها قضايا نشل وسرقة وغيرها من القضايا الأخرى.

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وقد قامت قوات الأمن بإلقاء القبض عليه اليوم أثناء قيامه بتسهيل أعمال الدعارة لثلاثة من الفتيات في شارع قناة السويس دائرة قسم باب شرقي في الإسكندرية.

وقد جاءت التصريحات من قبل قوات الأمن بقيام قوات الأمن التابعة لقسم باب شرقي بإلقاء القبض على المدعو ” ر س ع” المقيم في عزبة الورد و البالغ عمره 29 عام، والذي قد سجل من قبل في قسم ثان شبرا محافظة القليوبية في عدد من قضايا النشل بجانب 15 قضية للاتجَار في البشر وقضايا استغلال الفتيات البالغات والصغيرات في قضايا دعارة، وكان هذا اليوم خلال تواجده في شارع قناة السويس التابع لقسم باب شرقي في الإسكندرية.

وخلال التحقيقات التي قامت بها قوات الأمن مع الفتيات اللاتي تم إلقاء القبض عليهن معه، فقد أكدت الفتيات قيام المتهم بتسهيل عملهن في الدعارة قسرا عنهن مقابل حصوله على مبالغ مالية من هذا، وتقدر تلك المبالغ ب 200 جنيه عن الواحدة منهن، وقد استكملت قوات الأمن التحقيقات مع الفتيات وقد تمكنت قوات الأمن من خلال تلك التحقيقات من الوصول إلى المزيد من المعلومات الجديدة حول القضية واكتشاف هوية المتهم.

وقام قسم باب شرقي في الإسكندرية بتحرير محضر بالواقعة، ومن المقرر خلال الساعات القليلة القادمة أن يتم عرض المتهم على النيابة للتحقيق معه في الواقعة وتوجيه التهم المنسوبة إليه، وسوف نوافيكم بكل ما هو جديد خلال الفترة القادمة والذي يتعلق بتلك القضية، تابعونا.