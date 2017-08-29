ماس كهربائي بالتكييف يؤدي إلى اشتعال النيران بقسم الهرم

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تعرض قسم شرطة الهرم في قسم حجز النساء إلى حريق لكن لم يسفر عن أي إصابات، وأعلنت المصادر المسؤولة في قسم الهرم أن سبب الحريق هو ماس كهربائي حدث في جهاز تكييف حجز النساء في قسم الهرم مما أدى ذلك إلى تصاعد الدخان داخل قسم الحجز.

ليتم على أثر حادث الحريق إخلاء حجز النساء في قسم شرطة الهرم على الفور خلال عشرة ثواني في إطار حرص القسم على حماية حياة المواطنين، وقام رجال الشرطة العاملين في قسم الهرم بالتعامل مع الحريق حيث تمكنوا من إخماده بواسطة طفايات الحريق خلال دقائق من وقع الحادث.

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وأعلن قسم شرطة الهرم أنه تم إخلاء الحجز سواء كان نساء ورجال تحت حراسة أمنية مشددة من قبل رجال العاملين في قسم المباحث بقيادة رئيس مباحث منطقة الهرم المقدم محمد الصغير، والرائد هاني عجلان.

وفي إطار تعامل القسم مع الحريق تم استدعاء عربة إسعاف على سبيل الحيطة والحذر، كما تم استدعاء رجال الإطفاء للتعامل مع الحريق حتى يتم التأكد من استقرار الأوضاع بقسم شرطة الهرم.

وقامت نيابة منطقة الهرم بإجراء تحقيق في حادثة حريق حجز النساء في قسم شرطة الهرم بقيادة رئيس النيابة المستشار أحمد عطية، وتبين أن وراء الحادث تعطل في جهاز التكييف في غرفة الحجز الحاصلة على رقم “6” بالقسم بسبب ماس كهربائي حدث بالمكيف مما أدى إلى اشتعال اللهب والنيران داخل غرفة حجز النساء في القسم.

وجرى التحقيق في الواقعة تحت إشراف المحامي العام الأول في نيابات جنوب الجيزة المستشار حاتم فضل حيث أشارت التحقيقات أن اشتعال اللهب داخل غرفة حجز النساء بقسم الهرم أدى إلى تصاعد الدخان بصورة كثيفة مما أدى إلى امتلاء غرفة الحجز بالغازات الناتجة عن الحريق، وامتدت هذه الغازات والدخان إلى باقي غرف الحجز البالغ عددهم اثنى عشر غرفة.

وأضافت التحقيقات أن العاملين في قسم شرطة الهرم قاموا على الفور بإخراج كافة المحتجزين سواء كانوا رجال أو نساء من أماكنهم قبل وقوع أي إصابات أو حالات اختناق بسبب الدخان، ليصل بعدها رجال الحماية المدنية إلى مكان الواقعة ويسيطرون على الحريق.