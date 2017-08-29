“الدقهلية” تشهد مصرع عامل وإصابة آخر إثر سقوطهما من برج بدكرنس

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شهدت محافظة الدقهلية اليوم مصرع شاب وإصابة آخر بسبب سقوطهما من برج في مدينة دكرنس أثناء قيامهما بأعمال نقاشة.

وتعود أحداث الواقعة إلى تلقي مدير أمن محافظة الدقهلية اللواء أيمن الملاح أخطار يفيد بتحرير بلاغ من مركز شرطة مدينة دكرنس يعلن عن وصول كلا من “محمد ش. ع” البالغ من العمر ثمان عشر عام ويعمل نقاش على مستشفى مدينة دكرنس المركزي حيث تبين بعد توقيع الكشف عليه أنه مصاب بكسر في الجمجمة مع نزيف داخلي في المخ ليتم بعد ذلك نقله إلى مستشفى الطوارئ بمدينة المنصورة حيث توفى المصاب عقب وصوله إلى المستشفى، كما وصل أيضا إلى مستشفى مدينة دكرنس المركزي “محمود س. ع” البالغ من العمر ستة عشر عام ويعمل نقاش، وبعد توقيع الكشف عليه تبين أنه مصاب بنزيف داخلي في منطقة البطن.

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وتبين أن إصابتهما بسبب السقوط من علو، ويقيم المصابان في بندر مدينة دكرنس وبالتحديد في منطقة ميت رومي.

وقامت القوات الأمنية بالتحقيق في الواقعة بسؤال المصاب الثاني “محمود س. ع” البالغ من العمر ستة عشر عام والذي يعمل نقاش قال أنه كان يقوم مع زميلة المتوفي بأعمال نقاشة في برج قائم بمنطقة بندر دكرنس وبالتحديد “برج البدوي” حيث اختل توازنهما من أعلى السقالة في الدور الثامن إلى سقالة الدور السادس مما أدى إلى وفاة زميله، وأضاف أنه لا يتهم أحد بحدوث الواقعة.

كما قامت الجهات الأمنية بسؤال والد المتوفى الذي أعلن عن قيام أبنه بأعمال نقاشة في “برج البدوي” القائم في منطقة بندر دكرنس، ومن المؤكد أن توازنه قد اختل مما أدى إلى سقوطه من أعلى السقالة، وأضاف والد المتوفى أنه لا يتهم أحد في وفاة ابنه.

وقامت الجهات الأمنية باستعراض تقرير الطب الشرعي للمتوفى الذي أكد عدم وجود أي شبهة جنائية في حالة الوفاة.

وقامت القوات الأمنية التابعة مديرية أمن الدقهلية بتحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 6415 لعام 2017، ليتم عرضه بعد ذلك على النيابة العامة ليتم إصدار تصريح لدفن جثة العامل المتوفى وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.