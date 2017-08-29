“المتحدث العسكري” يعلن قيام حرس الحدود بضبط 230 مهاجر غير شرعي

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انتشرت عمليات الهجرة الغير شرعية في جمهورية مصر العربية حيث يقوم مجموعة من الشباب بالهجرة خارج البلاد وخصوصا إلى إيطاليا واليونان وليبيا لقربها من مصر للبحث عن العمل والثروة، حيث تقوم عصابات منظمة لعملية الهجرة غير الشرعية بالحصول على الأموال من الشباب الطامع في فرصة عمل خارج مصر ليتم مغادرتهم في مراكب متهالكة كانت مخصصة أصلا لصيد الأسماك حيث تقوم الرحلة من موانئ محافظة الإسكندرية أو محافظة دمياط للهجرة إلى دولة اليونان أو دولة إيطاليا ودولة ليبيا أيضا.

صرح العقيد تامر الرفاعي المتحدث العسكري عن قيام قوات حرس الحدود من ضبط حوالي مائتين وثلاثين شخصا في محاولة الهجرة غير الشرعية خارج البلاد في خلال المدة الزمنية ما بين عشرة إلى السادس والعشرين من شهر أغسطس الحالي 2017.

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وصرح العقيد تامر الرفاعي على صفحة الشخصية على موقع “الفيس بوك” اليوم الموافق يوم الثلاثاء التاسع والعشرين من شهر أغسطس الحالي أن قوات حرس الحدود المصرية بذلك جهود كبيرة من أجل ضبط حوالي ثلاثة آلاف وخمسمائة كيلوجرام من المواد المخدرة عبارة عن مادة الحشيش والبانجو، كما تم العثور خلال الضبطية الأمنية على حوالي مليون قرص من المواد المخدرة.

أوضح العقيد تامر الرفاعي عن جهود قوات حرس الحدود المصرية التي نجحت أيضا خلال حملتها الأمنية بضبط حوالى ستة أفدنة من الأراضي المزروعة بالمواد المخدرة حيث تعاملت قوات حرس الحدود على الفور مع هذه الواقعة، وقامت بتدمير الستة أفدنة التي زرعت بالمواد المخدرة.

وأشار العقيد تامر الرفاعي أنه تم العثور أيضا من قبل قوات حرس الحدود على كميات كبيرة من الذخائر والأسلحة النارية، وضبطت الحملات الأمنية التي تقوم بها قوات حرس الحدود حوالي خمسة وأربعين ألف قاروصة من السجائر التي تعد مسرطنة.

وأضاف العقيد تامر الرفاعي أن قوات حرس الحدود عثرت أيضا على هواتف محمولة تم تهريبها بالإضافة إلى مستحضرات التجميل الغير صالحة ومغشوشة، كما تم ضبط عدد من السيارات ذات الدفع الرباعي ودراجات نارية تستخدم أثناء عمليات التهريب.

وأوضح العقيد تامر الرفاعي أن قوات حرس الحدود ضبطت حوالي ثلاثة آلاف كيلو جرام من الحجارة التي خلطت بالذهب، وحوالي تسعة عشر جهاز يتم من خلال الكشف عن المعادن.