حادث تصادم بني سويف يؤدي إلى مقتل 14 وإصابة 42 آخرون

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قامت وكالة الأنباء التابعة للشرق الأوسط بالإعلان عن البيان الذي تم نشره من قبل وزارة الصحة، حيث أكد البيان الصادر عن وزارة الصحة وفاة 14 شخص وإصابة 42 آخرون، وكان هذا نتيجة حادث التصادم الذي حدث في صعيد مصر في محافظة بني سويف، وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.

وأكد البيان الذي نشرته وزارة الصحة وقوع هذا الحادث بين سيارة نص نقل وبين أتوبِيس “حافلة” تابعة لأحَد شركات النقل، وهي شركة الصعيد للنقل، وقد نتج عن هذا الحادث انقلاب الحافلة والسيارة من أعلى الكُوبري الموجود على طريق بني سويف الشرقي والذي يسبق طريق بني سويف/القاهرة.

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وخلال التصريحات التي قام بها المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور “خالد مجاهد” أن عدد الضحايا الناتجة عن هذا الحادث الأليم كانوا 14 ضحية، تم نقل جثة 10 منهم إلى مستشفى بني سويف، بينما تم نقل جثة ال4 ضحايا الباقِين إلى مستشفى ناصر المركزي، في حين أن أعداد المصابين بينها 3 منهم حالتهم خطرة وقد تم نَقلهم إلى العناية المركزة.

وقد أضَاف المتحدث الرسمي خلال التصريحات التي قام بها، أن المصابين في تلك الحادثة قد تراوحت إصاباتهم ما بين كسور وسحجات وكدمات وارتجاج، كما وقد دفعت الوزارة عدد 23 من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، كانت الأولى منهم قد وصلت في تمام الساعة ال 12:30 تماما.

تشهد البلاد خلال تلك الفترة ارتفاع كبير في معدلات حدوث حوادث الطرق خلال الفترة الأخيرة، ويرجع هذا إلى ما تشهده البلاد من تراخي في تطبيق معايير الأمان والتي تضمن سلامة المسافرين على الطرق السريعة، هذا بجانب الحالة السيئة التي توجد عليها الطرق والرعونة التي يتميز بها السائقين.

كل هذا يتسبب في ارتفاع نسبة حدوث الحوادث على الطرق السريعة، و ينتج عن هذا الكثير من القتلى والجرحى وربما العجزة طوال الحياة، ولابد من الاهتمام خلال الفترة القادمة بإرشادات سلامة الطريق وذلك لتجنب الكثير من فرص وقوع الحوادث على الطرق السريعة أثناء السفر، وحتى يقل القلق الذي أصبح يصيب الأهل بمجرد سماع كلمة سفر نتيجة لارتفاع نسبة تلك الحوادث.