أسماء المصابين والمتوفين في حادث بني سويف

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أدى حادث بني سويف إلى إصابة 24 شخص ووفاة 14 آخرون من ركاب الأتوبيس الذي كان في التصادم، وقد حدث هذا بالقرب من بوابة تحصيل الرسوم، ومن بين المصابين في الحادث هناك عدد 7 حالات خطرة، والتي قد تم نقلهم على الفور إلى المستشفى العام في بني سويف.

وجاءت أسماء المتوفيين في الحادث وعددهم 14 متوفى: حسين محمد قطب عمره 60 سنة من المنيا، و عاطف غبريال عمره 45 سنة من المنيا و رأفت على مرسي مؤمن عبد الفتاح عبد الحليم و قطب محمد قطب عمره 50 سنة من المنيا و سعيد أحمد عبد الوهاب وعمره 63 سنة من القاهرة ويوسف محمد ناصر وعمره 60 سنة من القاهرة بينما كانت الجثث ال7 المتبقين مجهولين ولم يتم العثور على تفاصيل حول شَخصيتهم حتى الآن.

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وجاءت تفاصيل المصابين ال42 كالآتي: صالح فايد محمد عمره 30 سنة من المنيا و كريم بدر أحمد وعمره 23 سنة من المنيا و عياد هندي حسن وعمره 30 سنة من المنيا، و محمد إبراهيم مصطفى وعمره 30 سنة من المنيا و بشرى عاطف فوزي وعمرها 21 سنة من المنيا ومصطفى عمرو عبد العزيز وعمره 30 سنة من المنيا، و مريم ماجد راغب وعمرها 35 سنه من أسيوط و محمد عبد الرحيم فرغلي وعمره 30 سنة من أسيوط و صابر محروس محمد محمود وعمره 22 سنة من المنيا، و حسن رأفت وعمره 17 سنة من المنيا و محمد عبد العظيم شحاته وعمره 26 سنة من المنيا و محمد حسني حسنين وعمره 27 سنة من الأقصر وثروت معنى عبد الله وعمره 27 سنة من المنيا.

و محمود خفاجة وعمره 25 سنة من المنيا وعبد الله أحمد خلاف وعمره 25 سنة من المنيا و أحمد حمدي وعمره 20 سنة من المنيا و ضياء أحمد صفوت وعمره 42 سنة من المنيا و أحمد سامي منتصر وعمره 30 سنة من المنيا، و خضري حسن كحلي وعمره 30 سنة من المنيا و محمد حمدي توفيق وعمره 36 سنة من المنيا و بثينة محمود حسين وعمرها 27 سنة من المنيا و خضري أبو الحسن وعمره 31 سنة من المنيا و محمود سمير رجب وعمره 22 سنة من المنيا و محمد عاطف وعمره 33 سنة من المنيا و أحمد على أحمد و عمره 45 سنة من قنا و محمود سمير رجب وعمره 22 سنة من المنيا و مصطفى علي وعمره 25 سنة من المنيا.

هذا بالإضافة إلى سحر محمد جمال وعمرها 25 سنة من المنيا و أمين التوبي وعمره 40 سنة من المنيا و على عبد الفتاح و عمره 35 سنة من المنيا و أحمد على عبد السلام صالح وعمره 17 سنة من المنيا و مصطفى حامد على وعمره 45 سنة من المنيا و خالد حامد وعمره 34 سنة من المنيا و أيمن محمد رشدي وعمره 48 سنة من المنيا و أبو طالب محمد وعمره 24 سنة من المنيا و محمود حامد زين وعمره 18 سنة من المنيا و ملاك عدلي كامل وعمره 44 سنة من المنيا و ربيع ممدوح حسن وعمره 24 سنة من المنيا و محمد الحسيني وعمره 44 سنة من المنيا.