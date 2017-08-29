تصريحات نجل سائق أتوبيس بني سويف

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ذكر نجل سائق أتوبيس بني والذي سقط اليوم من أعلى نفق بوابة تحصيل الرسوم التي تقع على الطريق الصحراوي الشرقي في حادث التصادم بين الأتوبيس وسيارة نقل، كافة التفاصيل التي تتعلق بالحادث الذي وقع اليوم والذي أدى إلى وفاة 14 و إصابة 42 آخرون.

حيث صرح “حسن رأف مرسي على” القاطن في المنيَا ويعمل في النقاشة في القاهرة، أنه قد أجرى مكالمة اليوم إلى والده قبل وقوع الحادث، ليخبره خلالها بعودته لقضاء إجازة العيد برفقة أسرته، فأخبَره والده أن يقابله في موقف عبود ليعود معه إلى المنيَا على متن الأتوبيس، إلا أنه جلس في المقعد رقم 10 لأول مرة بدلا من المقعد بجوار السائق.

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وأضاف خلال التصريحات التي قام بها، أنه قد لاحظ تجمع الناس عند بوابة الرسوم الموجودة قبل مدخل بني سويف، ولكنه قد فوجئ بعدها بقليل بسقوط الأتوبيس عن الكوبري الذي يربط بين القاهرة والمنيا، ليسقط فوق سيارة نصف نقل كانت تحمل حمولة دواجن، بعدها فقد الوعي واستعاده في المستشفى وهو لا يعلم ما هي حالة والده وهل هو عايش أم ميت.

وأضاف خلال التصريحات أن والده سائق من الدرجة الأولى، كما لم تكن المرة الأولى التي يقوم فيها بتلك الرحلة، وتصل مدة عمله في شركة الصعيد للنقل من التسعينات، وأنه قد تمنى من الجميع ألا يوقعوا باللوم على والده الذي يجهل حالته إلى الآن، إذ أن سقوط الأتوبيس من ارتفاع 6 أمتار يجعل الشك يقتله بأن والده قد توفي في الحادث، وهو يجهل ما يمكن أن يقوله لوالدته و أُخوته في حالة وفاة والده.

جاءت المعلومات حول هذا الحادث، بأن أتوبيس الركاب التابع لشركة نقل الصعيد والذي يحمل رقم 20047 قد سقط خلال الساعات الأولى من صباح اليوم من أعلى نفق بوابة تحصيل الرسوم والتي تقع على الطريق الصحراوي الشرقي أعلى سيارة نقل محملة بالدواجن، وكان مقدار الارتفاع الذي سقط عنه الأتوبيس نحو 6 أمتار ، مما تسبب في مقتل 14 راكب من بينهم السائق وإصابة 42 آخرون نتيجة هذا الحادث الأليم الذي وقع خلال الساعات الأولى من صباح اليوم.