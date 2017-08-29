“تموين الغربية” يضبط نصف طن دواجن فاسدة ومنشطات جنسية وأسمدة زراعية

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قامت مباحث التموين التابعة لمحافظة الغربية اليوم بحملة رقابية على الأسواق التجارية ليتم ضبط حوالي نصف طن من الدواجن وأربعة أطنان من الأسمدة، وحوالي ثلاثة أطنان ثنر بالإضافة على ضبط منشطات جنسية من خلال حملة قامت بها على مراكز في مدينة المحلة، وزفتى، وطنطا.

تأتي هذه الحملة الرقابية على الأسواق في إطار خطة مديرية أمن الغربية لزيادة التواجد الأمني لمواجهة المجرمين والخارجين على القانون في كافة أنحاء محافظة الغربية.

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وتم إخطار مدير أمن محافظة الغربية اللواء طارق حسونة من قبل مدير مباحث التموين العقيد محمد عتمان بضبط صاحب محل يدعى “إبراهيم. ع. ع” لدية محل يقوم فيه ببيع لوازم النحل قائم على الطريق السريع وبالتحديد أمام جامعة طنطا، كما ضبط مديره المسؤول “محمد .ص. إ” البالغ من العمر أربعة وثلاثين سنة، ضبط معهم كمية تصل إلى خمسين عبوة من المنشطات الغذائية يصل وزن العبوة واحدة كيلوغرام عليها بيانات مكتوبة بلغة أجنبية وغير مسجلة من قبل وزارة الصحة المصرية.

كما قامت الحملة الأمنية بضبط “رضا .م. ع” البالغ من العمر ثمانية وثلاثين عام وهو صاحب ثلاجة قائمة في شارع حسن عفيفي ، كما عثر معه على خمسمائة كيلوغرام من صدور الدواجن الغير مدون عليها أي بيانات و بالفحص تبين أنها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما قامت الحملة الأمنية أيضا بضبط “رضا. م. ال” البالغ من العمر ثلاثة وعشرين عام ويمتلك مخزن بعزبة الأوقاف في مركز مدينة طنطا، وتم العثور معه على أربعة طن من الأسمدة الزراعية، والمغذيات السائلة الحيوية الغير مسجلة في وزارة الزراعة المصرية، كما تم ضبط سيارة تحمل رقم “7185 ع ف أ” كان يقودها مواطن يدعو “مبروك. ع. ع” البالغ من العمر أربعين عام حال مرور السيارة أمام نقطة مرور مدينة كفر الزيات تبين أن السيارة تحمل حوالي مائة وأربعين عبوة من المبيدات الزراعية الغير مسجلة في وزارة الزراعة المصرية.

كما تم ضبط المواطن “فتحي. ع. ال” البالغ من العمر أربعين عام وهو صاحب محل بقالة في قرية محلة خلف القائم في مركز سمنود تبين أن المحل يحتوي على أربعمائة وثلاثة وثمانين عبودة من العصائر والطحينة والمشروبات الغازية بالإضافة إلى بسكوت منتهي الصلاحية.