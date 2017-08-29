التوكتوك المدرع يثير الذعر بين أهالي الشهداء

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نجحت مباحث المرور التابعة إلى محافظة المنوفية برئاسة السيد المقدم مصطفى بدوي، من ضبط التوك توك المدرع والذي قد أثار الذعر في أرجاء محافظة المنوفية في الفترة الأخيرة وتحديدًا في ناحية مركز الشهداء، والذي قد انتشر العديد من التصريحات والاستغاثات من المواطنين بسببه وأصبح محل جدل كبير علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ورد أن التوك توك المدرع قد أثار الذعر بين أهالى الشهدا في الفترة السابقة وقد تم عرض المعلومات الخاصة به والتحريات التي أجرتها قوات الأمن تحت رئاسة السيد المقدم مصطفى بدوي، الذي قد أمر بتشكيل فريق بحث خاص لهذه المهمة وقام بتكليف الأمين محمد بركات التابع إلى مباحث مرور الشهداء بأن يقوم باتخاذ كافة والتحريات اللازمة بالإضافة إلى جمع المعلومات المطلوبة من أجل ضبط التوك توك المدرع والذى قد تسبب فى حالة كبيرة من الذعر الكبيرة بين المواطنين الموجودين في محيط مركز الشهداء .

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جدير بالذكر أنه قد ورد أن فريق العمل قد قام بعمله فى هذه القضية بناء على توجيهات السيد اللواء مجدى عبد الغفار والذي يشغل منصب وزير الداخلية والذي يحرص علي فرض الأمن علي المواطنين وبينهم بالإضافة إلى الوقوف ضد اى مخالفات مرورية كما تم العمل ايضًا بناءا على توجيهات السيد اللواء أحمد عتمان والذي يشغل منصب مدير الأمن ورافقهم السيد العميد محمد لبنه والذي يشغل منصب مدير إدارة المرور بالمحافظة.

أكدت التحريات الأمنية صحة المعلومات التي قد وردت بخصوص التوك توك المدرع وذلك بتوجيهات السيد المقدم مصطفى بدوي والذي قد قام بوضع خطة أمنية مكثفة وأمر بنصب كلاً من الأكمنة المتحركة والثابتة في بعض المناطق من أجل متابعة سير التوك توك، حتى تمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض علي التوك توك محل الواقعة والذي قد ثبت أنه لا يحمل أي لوحات معدنية كما أنه غير مرخص وقد جاء أن صاحب هذا التوك توك يدعى “خالد س م” ويقيم فى قرية ميت شهالة التابعة إلى مركز الشهداء، وقد تم تسليم التوك توك محل الواقعة إلى قوات الأمن وتم عرضه علي النيابة لاستكمال التحقيقات.