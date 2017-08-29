قوات الأمن تمنع رجلي أعمال من السفر للحج بأمر من النائب العام وتلقي القبض على أحدهم بسبب حكم جنائي

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شهدت الأيام القليلة الأخيرة قيام الكثير من الفنانين المشاهير ورجال الأعمال والوفود الحكومية وكذلك البرلمانية بالاتجاه إلى المملكة العربية السعودية للقيام بآداء فريضة الحج، وكان الوفد البرلماني الذي غادر أمس البلاد من خلال مطار القاهرة هو آخر تلك الوفود، ولكن هذا الوفد كان من الممكن أن يتعرض إلى كارثة بسبب تعطل أحد محركات الطائرة، الأمر الذي قد تسبب في عودة الطائرة من جديد وتأخر رحلتهم لحين تجهيز أخرى بديلة وقد استغرق الأمر نحو 12 ساعة.

وخلال أحداث اليوم، قامت مجموعة من السلطات التابعة لمطار القاهرة الدولي بمنع رجلي أعمال من السفر إلى المملكة العربية، هذا عقب قيامهم بالدخول إلى الصالة الرئيسية للمطار و تسليم أمتعتهم للشحن، هذا كما قامت قوات الأمن بإلقاء القبض على أحدهم ومنع الآخر من السفر بناء على القرار الصادر من قبل النائب العام، وقد قامت قوات الأمن بالقبض على رجل الأعمال نتيجة حكم السجن الذي قد صدر بحقه من قبل المحكمة.

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وخلال التصريحات التي قامت بها مجموعة من المصادر التابعة لمطار القاهرة، أن السلطات في مطار القاهرة قامت خلال إجراءات الكشف عن هوية المسافرين من رجال الأعمال إلى المملكة العربية السعودية بالكشف عن هويتي رجلي الأعمال “ه ج ” و ” ح س” والذي تم الكشف أنهم ممنوعا من السفر.

كان هذا أثناء قيام الفوج السياحي الذي يتكون من رجال الأعمال والمغادرين على متن الرحلة المُتوجهة إلى ينبع بالكشف عن بيانات الحجاج المسافرين مقابل رسوم مالية من قبل السلطات في صالة كبار الزوار، كما وقامت السلطات بضبط أحد المسافرين من رجال الأعمال بسبب منعه من السفر لصُدور حكم جنائي في حقه، بينما غادر الأول ولم يسمح له بالسفر نتيجة قرار صادر من النائب العام بمنعه من السفر ولكن لا يوجد في حقه أي حكم أو قرار يسمح لقوات الأمن بإلقاء القبض عليه.

جاء هذا ضمن مجموعة من التصريحات الصادرة عن مصادر تابعة لمطار القاهرة الدولي والتي أكدت جميع التفاصيل التي تتعلق بتلك القضية والأسباب التي دفعت قوات الأمن إلى إلقاء القبض على رجل الأعمال.