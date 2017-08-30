زوج يشعل النار فى زوجته بسبب حديثها مع ابن عمها

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قام مؤخرًا زوج بإشعال النيران في زوجته بسبب كلامها مع ابن عنها ما أدى إلى فقدانها لحاسة البصر الأبد، حيث ورد أن الزوج قد دخل إلى علي زوجته ولكنه وجدها تحدث ابن عمها عن طريق الهاتف فجن جنونه و أعمت الغيرة بصيرته حتى كاد أن يقتل طفلها الرضيع والذي قد بلغ حوالي الشهرين حيث انتاب الزوج على الفور حالة من الجنون والغيرة واشتعل فتيل الشك بداخله كما أنه قد علل تصرفه الأخير تجاه زوجته بأنه قد حذرها مرارًا من محادثة السيد ابن عمها بالذات لأنه قد سبق وأن قام بخطبتها لمدة من الوقت قبل أن ينفصلوا ويتقدم هو لها وأنه علي علم بأن ابن عمها هذا كان يحبها قبل أن يتزوجها هو.

من جهة أخرى قد ورد فى تصريحات الزوجة والتي تدعي “ميار.ع.ا” والتى قد ورد أنها خرجت من هذه الواقعة بعاهة مستديمة وتقف الآن أمام محكمة الأسرة طالبة التحرر من قيد هذا الزواج بعد أن فقدت بصرها بشكل أبدي أنه طوال مدة عام ونصف وهي الفترة التي قضتها فى هذه الزيجة قد وقعت فى عنف مستمر من قبل الزوج حيث قالت “كان يشك دائمًا فى سلوكها كما أنه كان يخاف أن يكون ابن عمى وخطيبي السابق جمعتنى معه علاقة جسدية”، وقد أكملت الزوجة فى تصريحاتها: “لدرجة وصلت لقيامه بإجراء تحليل dna للتأكد من نسب طفله له”.

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وقد أكملت الزوجة حوارها قائلة: “تركت المنزل عدة مرات رغم مدة زواجنا القصيرة”، وثم قالت عن سبب عدم انفصالها عنه من قبل: |بسبب رفض أهلي لتطليقي كنت أعود له فى كل مرة ويعنفني أكثر ضرب وإهانة وحرمان”، واستكمل حوارها موضحة: “واتهامات أخلاقية بسبب شكه وغيرته المبالغ فيها”.

وأكملت ميار فى تصريحاتها عن مشكلتها: “كنت أركع لحماتى حتى تقنع ابنها بالسماح لى برؤية أهلى والكف عن ضربى”، وعن نتيجة ركوعها قالت: “ولكنها طردتنى حتى وقعت الجريمة التى إرتكبها فى حقى”، ثم أضافت: “عندما أشعل النيران فىَّ عقابا لى على حديثى مع نجل عمى وكاد أن يقتل طفله الرضيع دون أن يرحمنى رغم رجائى له”.

وأضافت الزوجة ايضًا فى تصريحاتها: “رغم سنى الصغير ضاعت حياتى وبصرى”، ثم ختمت حوارها بقهر “من الظلم والقهر بسبب ظلمه وجبروته”، وعن السبب الذي من خلاله يتحجج الأهالي ويبتعدوا عن حماية بناتهم قالت: “وخشيت أهلى من تطليقها بسبب كلام الناس”.