سائقين يخطفون شقيق العروس لتخفيض قيمة الشبكة

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في واقعة غريبة من نوعها على الشعب المصري حيث أن الشبكة من حق العروس وتعتبر هدية من العريس على حسب امكانياته المادية في بداية طلب الزواج، ولكن بسبب ارتفاع أسعار الذهب ومغالاة بعض الأهالي في طلب الشبكة أدى ذلك إلى عزوف بعض الشباب عن الزواج في المجتمع المصري.

وفي الواقعة الغريبة من نوعها تقدم شاب لخطبة فتاة في منطقة المرج وطلب شقيق العروس شبكة تقدر بحوالي خمسة وعشرين ألف جنيه مصري وتمسك بهذا المبلغ ليكون قيمة الشبكة التي يرتضي به لإتمام إجراءات الزواج، إلا أن هذا الأمر أدى إلى إثارة غضب وحقد عائلة العريس وقرروا معاقبته على فعلته.

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وقام أهل العريس بخطف شقيق المتهم وهو يعمل حلاق، حيث اختطفوه تحت تهديد السلاح، ليتم التفاوض معه على تخفيض قيمة الشبكة.

وترجع تفاصيل الحادث إلى تلقي قسم شرطة منطقة المرج بلاغا من أسرة حلاق يبلغ من العمر حوالي خمسة وعشرين سنة، تعلن عن اختفائه وتغيبه عن منزله وعن عمله مدة لا تقل عن أربعة أيام.

وحينما تلقت شرطة المرج هذا البلاغ قام رجال المباحث التابعين لقسم المرج بمتابعة البلاغ وجمع جميع التحريات والبيانات الخاصة بشأن حادثة تغييب الحلاق البالغ من العمر خمسة وعشرين عام.

ومن خلال التحريات التي قام بها رجال مباحث قسم شرطة المرج تبين وجود خلافات عائلية بين الشخص المخطوف وبين أهل العريس المتقدم لخطبة أخته، بسبب إصراره وتمسكه على أن تبلغ قيمة شبكة أخته خمسة وعشرين ألف جنيه مما أثار حقد وغضب عائلة العريس المتقدم لخطبة الفتاة وقرروا خطفه ليتم تخفيض قيمة الشبكة المتفق عليه.

وقررت نيابة منطقة المرج تحت أشراف من رئيس النيابة أحمد شديد بحبس المتهمين وهم سائقين لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات على أثر حادثة اختطاف شخص وتهديده بالسلاح مما تعد جريمة يعاقب عليها القانون المصري بسبب خلافات عائلية على قيمة شبكة أخته التي أصر المخطوف على أن تكون خمسة وعشرين ألف جنيه.

وأمرت النيابة العامة بضبط المتهم الثالث الذي فر وإحضاره لينال جزاءه ويتم التحقيق معه، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال واقعة الخطف تحت تهديد السلاح.