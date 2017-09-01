“فني كهربائي” يقتل طليقته خنقا بسبب مطالبتها بحضانة الأطفال

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قام فني كهربائي قائم في مركز الواسطى في شمال محافظة بني سويف وبالتحديد في قرية الميمون بقيامه بقتل طليقته في وقفة عيد الأضحى عن طريق خنقها، وتخلص من جثتها داخل برميل في مسكنه بسبب مطالبتها له بحضانة طفليها حيث أنها تقيم في منطقة فيصل في محافظة الجيزة وأرادت ضم حضانة أطفالها لها ليقيموا معها فقررت الذهاب إلى محافظة بني سويف لتعرض الأمر على طليقها.

حيث تلقت مباحث شرطة مركز الواسطى الرائد محمود الشريف بصدور بلاغ من قبل شقيق المتهم “محمد .م .م. ع” الذي يعمل فني كهربائي بقيامه بقتل طليقته “ناريمان . أ”عن طريق خنقها في قرية الميمون التابعة لمركزالواسطى في محافظة بني سويف.

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وفور وصول البلاغ إلى قسم شرطة منطقة الواسطى قام المستشار أحمد عبد الرحمن ماضي وهو مدير نيابة مركز الواسطى للانتقال إلى مكان الواقعة في قرية الميمون بصحة قوة أمنية من مباحث مركز شرطة منطقة الواسطى تحت قيادة الرائد محمود الشريف، ومعاون المباحث النقيب عماد عثمان.

وفور وصول قوات الأمن إلى مكان الواقعة في قرية الميمون قاموا بتفتيش المكان المقيم فيه القاتل وتبين وجود جثة المجني عليها التي تدعى “ناريمان. أ” البالغة من العمر حوالي أربعة وعشرين عام وتقيم في منطقة فيصل بمحافظة الجيزة، حيث تبين وجود جثتها داخل برميل موجود في شقة القاتل، ومعاينة الجثة تبين أن عليها علامات خنق حول منطقة الرقبة.

وتحت التحفظ على الجثة من قبل القوات الأمنية ليتم نقلها إلى المشرحة لحين صدور تقرير الطب الشرعي لمعرفة أسباب الوفاة.

واعترف المتهم القائم في قرية الميمون بمنطقة الواسطى التابعة لمحافظة بني سويف أنه قام بخنق طليقته بسبب طلبها ضم حضانة الطفلين إلى محل إقامتها في حي فيصل في محافظة الجيزة، حيث أنها تريد انتقال الطفلين لها ليقيموا معها في مسكنها بمنطقة فيصل.

ليتم تحرير محضر يحمل رقم 6515 في إداري منطقة الواسطى، ووصلت نيابة منطقة الواسطى برئاسة مدير نيابة منطقة الواسطة المستشار أحمد عبد الرحمن ماضي ليواصل حاجة الإجراءات القانونية حيال حادثة قتل المتهمة وإخفاء الجثة.