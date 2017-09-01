عريس الغفلة ضرب العروسة وقص شعرها بسبب رفضها الصرف عليه

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ورد أن هناك أمام محكمة الأسرة قضية مقدمة من قبل المدعوة رشا صديق، حيث تبلغ الزوجة من العمر 33 عامًا، كما أنها تعمل موظفة فى قطاع البترول مما اتاح لها المجال بأن تتقاضى راتب شهري أكبر من راتب عريس الغفلة وزوجها الحالي الذى قد تقدم لها في الفترة الماضية طمعًا فى راتبها وأن تنفق عليه.

وقفت أمام أبواب المحكمة السيدة رشا بعد مرور ثلاثة شهور من زواجها تستغيث طالبة من هيئة المحكمة الطلاق للضرر حيث أكدت الزوجة على أن السبب وراء طلبها للطلاق هو الخلافات المادية بينها وبين زوجها الحالي، وقد قالت فى حوارها: “طوال شهور الخطوبة التى استمرت 6 شهور كان يغدقنى بالهدايا”، وقد أكدت قائلة: “وكان كريمًا للغاية معى، ولم أتصور أنه من عينة الرجال الذى يتخذون الزواج سبوبة ليكسبوا أموالاً من وراء زوجاتهم”، وأكملت قائلة: “لكن للأسف هذا ما حدث بعد الزواج مباشرة عندما تقمص دور أمينة وأصبح ملازمًا للمنزل”، وأضافت الدعوة رشا قائلة: “ويسعى خلف مرتبى ليصبح سؤاله ثانى يوم من الزواج مرتبك كام، لكى نسدد الديون المتراكمة علينا”.

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وتابعت السيدة رشا أمام هيئة المحكمة قائلة: “عندما حاولت تجاهل سؤاله عن أموالى بدأت يديه تطال جسدي بالضرب ويعنفني بأبشع الألفاظ”، وقد ترتب علي هذا: ” تسبب فى إصابته بحالة نفسية سيئة، حاولت فى إحدى المرات الهرب من تعديه على”، حيث أكدت أنها حاولت الانتحار: “حاولت إلقاء نفسى من الشرفة لولا أنه منعني على آخر لحظة”.

وأكملت الزوجة فى تصريحاتها: “سرق مرتبى أول شهر من الزواج واستمر الوضع كذلك حتى 3 شهر إلى أن أخبرت أهلى”، وقد اتخذت الزوجة قرارها بالرحيل عن هذا المنزل ولكن كان رد فعل الزوج عنيفًا حيث قالت: “عندها ثار ومنعنى من الخروج خوفًا على ضياع ما أتقاضاه من يديه وتعدى علىَّ ضربًا” وأكملت قائلة: “حتى وقعت وفقد الوعى وقص لى شعرى، وكاد أن يقتلنى لولا تدخل أهلى وإنقاذى منه”، وختمت الزوجة حوارها قائلة جملة زوجها الشهيرة: “يا تصرفى علىَّ يا مفيش شغل”.