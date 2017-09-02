“نيابة البحيرة” تبحث لكشف غموض العثور على 4 أفراد مذبوحين بمنزلهم

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عثر على أسرة مذبوحة في عزبة الحاوي التابعة لمنطقة مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة داخل مسكنهم خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك في غموض يحيط بكافة تفاصيل الجريمة.

حيث تلقى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح حيث تم إبلاغ مركز شرطة كفر الدوار التابعة إلى محافظة البحيرة تفيد بالعثور على أسرة مكونة من الزوج والزوجة وابنين تم ذبحهم داخل منزلهم في أول يوم لعيد الأضحى المبارك.

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وفور وصول البلاغ انتقل رئيس المباحث بكفر الدوار وهو العميد حازم عزت، ورئيس مباحث كفر الدوار الرائد محمود هندي ومعاونيه إلى مسرح الجريمة، وتبين من فحص المنزل العثور على زوج يسمى “عبد العزيز حسن عبد العزيز”، وزوجته وابنيهما حيث تم ذبحهم في عزبة الحاوي وبالتحديد في عزبة دفشو الواقعة في ناحية السنوسي التابعة لمركز كفر الدوار.

وأمر مدير أمن البحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح بتشكيل فريق من البحث الجنائي يرأسه رئيس المباحث الجنائية العميد عبد الغفار الديب، ورئيس فرع البحث العميد حازم عزت، وكل من معاوني المباحث إسلام فوزي، وأحمد النوحي، وكريم الخولي، ومحمود قاسي، ورئيس المباحث الرائد محمود هندي، ووكيل الفرع العقيد إبراهيم النجار، ليتم التحقيق في الواقعة وضبط مرتكبيها لمعرفة ملابسات الحادث والسبب الذي أدي إلى ارتكاب الجريمة.

وجاري في الفترة الحالية التحقيق في الجريمة، وجمع جميع التحريات والبيانات عن علاقة الأسرة بمن حولها وسؤال أقارب الأسرة وأقاربهم وأصدقائهم وجمع جميع البيانات عن الأشخاص المتوفين وما إذا كان هناك عدوات بين الأسرة وبين آخرين، بالإضافة إلى جمع تحريات عن العلاقات الأسرية التي تربط الأسرة بأقاربهم، وتم عمل محضر بالواقعة ذبح أربع أفراد ينتمون إلى أسرة واحدة، بالإضافة إلى عرض الجثث على المشرحة لمعاينة الجثث وكتابة التقرير الجنائي عن الجريمة ليتم عرضه على النيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

والجدير بالذكر أن مباحث محافظة البحيرة تكثف من جهودها ليتم الكشف عن الغموض المحيط بجريمة العثور على أربعة أفراد من أسرة واحدة مذبوحين في منزلهم الواقع في منطقة كفر الدوار،