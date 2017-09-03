فريق الصحة يزور المنوفية لمتابعة حادثة الوفاة الغامضة لثلاثة أشقاء

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قام اليوم الأحد فريق تابع لوزارة الصحة بعمل زيارة إلى محافظة المنوفية تَحديدا مركز قويسنا، وذلك لمتابعة أحد الحالات الملفتة للانتباه، حيث توفي ثلاث أطفال أشقاء في فترة زّمينة قصيرة جدا.

وقد جاءت زيارة الفريق بناء على الطلب الذي تقدم به وزير الداخلية، حيث تقدم بطلب إجراء تحقيق بخصوص الواقعة للتأكد إذا ما كانت هناك شبهة جنائية في تلك الحالة.

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وجاء الفريق الطبي برئاسة وكيل وزارة الصحة، الدكتورة “هناء سرور” والتي ذهبت إلى قرية كفر بني غريان بناء على الشكوى التي تقدم بها والد الثَلاثة أبناء.

وشمل الفريق الطبي كلا من وكيل وزارة الصحة و مدير المحميات ومدير الطب الوقائي في المديرية وفريق الطب الوقائي بالإدارة ومدير الإدارة الطبية في قويسنا، هذا بالإضافة إلى رئيس مجلس مدينة قويسنا “مجدي أبو السعد”.

وقام الفريق الطبي بعقد لقاء مع أهالي الأطفال، وقد قام عم والد الأطفال وهو ملازم في القوات المسلحة “سامي سليمان عزب” بنَفي أي صلة قرابة من الممكن أن تجمع بين الأب والأم.

وجاءت التصريحات التي قام بها جد الأطفال “أشرف عبد الحميد” بأن وفاة الأطفال كانت في فترات متقاربة جدا، حيث جاءت وفاة الصغيرة وتدعى وفاء عمرها عام في تاريخ أغسطس، بعدها توفي طلعت شقيقها وعمره 3 سنوات بعد شقيقته بثلاثة أيام، وقد توفي الأخت الثالثة وتدعى حنين بعمر 4 سنوات أمس.

وجاءت التوجيهات التي قامت بها الدكتورة “هناء سرور” بضرورة إحالة الأخ الرابع إلى مركز السموم لإجراء الفحوصات اللازمة وكذلك إجراء سونار على القلب، ويدعى رمزي البالغ من العمر 7 سنوات.

وقد جاءت التوجيهات الأخرى التي قامت بها وكيل وزارة الصحة بضرورة إجراء مجموعة من الفحوصات والتي شملت عينات من المياه والغذاء وكذلك تقرير من الطب البيطري، والإسراع في إرسال تلك العينات إلى المعمل للحصول على نتائج.

وتقدمت أيضا بطلب تقرير الوفاة للثَلاثة أطفال، وكذلك التأكد من تناول الأطفال جميع التطعيمات اللازمة، وقامت بتحرير محضر في مركز الشرطة وذلك لاتخاذ مجموعة من الإجراءات اللازمة والتي لها علاقة بالواقعة، هذا بجانب قرارها الخاص بنقل طبيب الوحدة وذلك لبطئه في اتخاذ الإجراءات التي تتعلق بالتبليغ عن تلك الحالات مع قرار إحالته إلى الشؤون القانونية للتحقيق في تلك الواقعة.