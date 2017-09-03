مصر تتعرض للتهديد بتدمير السد العالي في حالة غضب إسرائيل

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تعرضت مصر للهجوم من قبل اليهودي المتطرف ” نير بن آرتسي” وكان هذا نتيجة قيام مصر خلال الفترة الحالية بالتسلح بعدد من الأسلحة المتطورة التي تضمن لها الحماية، حيث أعرب خلال التصريحات التي قام بها موجها التهديدات إلى مصر خطورة قيام مصر بذلك على أمن إسرائيل.

وأعلن خلال الخطبة الأسبوعية التي يقوم بها والتي يتم نشرها باستمرار على موقع “كيكار هشبات”، أنه من الأولى أن تقوم مصر في ظل الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها حاليا باستثمار أموالها في عمل الإصلاحات اللازمة للنهوض باقتصادها، وذلك بدلا مما تقوم به خلال الفترة الحالية من استثمار تلك الأموال في جلب الأسلحة والذخائر التي من الممكن أن تقوم بتَصويبها تجاه إسرائيل في أي وقت.

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وأضاف خلال التصريحات التي قام بنشرها في خطبته الأسبوعية، أن استمرار مصر في القيام بتلك الإجراءات التي من الممكن أن تضر بمصالح إسرائيل وأمنها سوف يتسبب في دفع الرب إلى تدمير السد العالي في مصر، وبالتالي سوف تغرق مصر، وأضاف أيضا أن الجوع يستمر في ضرب مصر خلال الفترة الحالية وسوف ينتشر ويتزايد خلال الفترة القادمة، هذا على حسب زعمه.

الجدير بالذكر أن “نير بن آرتشِي” يعد واحدا من أبرز الحاخامات المتطرفين الذين تأويهم إسرائيل، و من المعروف أيضا أنه يأتي على رأس المُفتين التابعين لدولة الإحتلال إسرائيل، كما ويستمر طوال الوقت في توقع العديد من الكوارث شديدة الخطورة بجانب انهيار المباني و حدوث الأعاصير، ويعرف له العديد من الدعوات التي كانت ضد مصر والتي دعا فيها أن تصبح مصر أرض خربة.

هذا وفقا للتصريحات الأخيرة الصادرة عنه والتي تشير مدى خوف إسرائيل من الإجراءات التي تقوم بها مصر خلال الفترة الحالية، والتي تشمل عدد من أعمال التطوير التي تقوم بها البلاد في مجال الأسلحة المطورة والتي ستثمر فيها العديد من المبالغ الطائلة.

كما توضح أيضا الكره والحقد الذي يحمله المتطرفين في إسرائيل تجاه البلاد، هذا بجانب التهديدات التي لا يتوقف هؤلاء على إلقائها تجاه البلاد، إلا أن هذا لا يتجاوز كونه حديث به بضع كلمات لا قيمة لها.