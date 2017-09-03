أسرة بقرية كفر بني غريان تفقد ثلاثة من أطفالها في ظروف غامضة

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توفى ثلاث أطفال من أبناء “أحمد رمزي رشاد عزب” وهو تاجر اكسسوارات موبايل البالغ من العمر تسعة وعشرين عام وزوجته “نجفة فرج جمعة” التي تبلغ من العمر حوالي سبعة وعشرين سنة ويقيمان في منطقة كفر بني غريان التابعة لمحافظة المنوفية، بوفاة ثلاثة من أطفالها في أوقات متقاربة حيث توفت في البداية الطفلة وفاء التي تبلغ من العمر سنة واحدة في السادس عشر من شهر أغسطس الماضي، ثم توفى الطفل الثاني وهو “طلعت” ويبلغ من العمر ثلاثة أعوام ونصف حيث توفى بعد أخته بثلاثة أيام، ثم توفت الطفلة الأخيرة “حنين” التي تبلغ من العمر حوالي أربعة أعوام ونصف وذلك في أول يوم من أيام عيد الأضحى دون وجود أي سبب، وتبقى لدى هذه الأسرة طفل وحيد يدعى “رمزي” البالغ من العمر سبعة سنوات.

وأوضح جد الأطفال “سامي السيد عزب” أن الوفيات بدأت في بداية حدوثها طبيعة حيث أن الطفلة وفاء كانت تعاني منذ أن ولدت بنزيف في الأنف، ولم يعرف الأطباء سبب هذا النزيف وأخبروا الأسرة أن الطفل تعاني من حالة نادرة، حيث أن الطفلة ظلت تأخذ العلاج لهذه الحالة المرضية لمدة خمسة أشهر إلى أن توفت، ولهذا السبب ظهرت الوفاة أنها طبيعية نهاية معاناة الطفلة من مرض نادر، وبعد ثلاثة أيام توفي شقيق الطفلة “طلعت” حيث أخبرت والدة الطفل إنه كان يعاني من مغص شديد في المعدة وطلبت من الطفل أن ينام قليلا حتى يعود والده من العمل لكنه فوجئت عند إيقاظ الطفل أنه ينزف من أنفه ليتم نقله إلى المستشفى قويسنا المركزي لكنه توفى، ثم جاءت وفاة الطفلة الثالثة “حنين” في أول أيام العيد.

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وأشار الجد أن والدة الأطفال أصيبت بصدمة عصبية شديدة بسبب وفاة أطفالها كما أنها فقدت النطق تماما حيث تم استدعاؤهم هي ووالد الأطفال ليتم احتجازهم في النيابة العامة بالمنوفية ليتم استجوابهم في حادث وفاة الأطفال.

كما توجه مساعد وزير الصحة التابعة لمنطقة كفر بني غريان التابعة لمحافظة المنوفية بصحبة فرق من المتابعة العاملة بوزارة الصحة ليتم أخذ عينات من مياه الشرب، وعينات من أهالي الأطفال، بالإضافة إلى عينات من الطيور والأكل في المنطقة القاطن بها أسرة الأطفال المتوفيين.

كما تم احتجاز الطفل الأكبر للأسرة المسمى “رمزي” البالغ من العمر سبعة سنوات في مستشفى الجامعة بمنطقة شبين الكوم ليقوم بإجراء كافة الفحوصات والتحاليل اللازمة، وكذلك تم احتجاز عم الأطفال الذي يقيم معهم في نفس المسكن، حيث أمرت وكيلة وزارة الصحة الدكتورة هناء سرور بإحالتهم إلى مركز السموم التابع إلى جامعة المنوفية ليتم عمل سونار على القلب ويتم استئناف كافة الفحوصات الطبية.