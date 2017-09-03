خفير بهيئة حديد مصر ينقذ سيارة نقل تعطلت في مزلقان المنيا

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قام سائق سيارة نقل بعبور مزلقان قلوصنا الواقع في محافظة المنيا دون الالتزام بمعايير الأمن والسلامة الصادرة من قبل إدارة المرور حيث اقتحم المزلقان في فترة إغلاق المزلقان حيث تعطل محرك السيارة النقل، حيث قام خفير الإنقاذ العامل بوضع كبسولة تحذيرية لقائد القطار ليتم إيقاف القطار دون وقوع أي تلفيات أو خسائر في الأرواح البشرية.

صرحت هيئة سكك حديد مصر عن اقتحام سيارة نقل في محافظة المنيا وبالتحديد في مزلقان قلوصنا الواقع في محافظة المنيا، حيث تعطلت السيارة على الشريط الحديدي أثناء فترة اغلاق المزلقان ليمر القطار ما بين محطتي المنيا وبني مزار.

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وأضاف نائب رئيس هيئة السكك الحديد بالإضافة إلى كونه المتحدث الرسمي باسم هيئة السكك الحديد رضا أبو هرجة أن سيارة نقل تابعة لمحافظة المنيا أثناء عبورها لمزلقان قلوصنا الواقعة في المحافظة في فترة اغلاق المزلقان ليتم عبور القطار الذي يحمل رقم 48936 نقل المنيا حيث كان القطار محمل بالرمال، أن قائد السيارة النقل لم يلتزم بالتعليمات الصادرة عن إدارة المرور وإجراءات السلامة العامة عند عبور منطقة المزلقانات حيث عبر المزلقان أثناء فترة إغلاقه ليمر القطار، وأثناء ذلك تعطلت السيارة، ولم يستطيع قائد المركبة أن يحرك السيارة بعيدا عن طريق القطار الذي من المقرر أن يعبر المزلقان في هذه الفترة.

وأضاف المهندس رضا أبو هرجة ان خفير الإنقاذ قام باتباع كافة التعليمات الخاصة بالتشغيل وكافة إجراءات السلامة وعمل كل التدابير الوقائية حيال الواقعة ليتم وضع كبسولة تحذيرية ليتم إيقاف القطار القادم بين محطتي بني مزار والمنيا.

وأشار المهندس رضا أبو هرجة أنه بسبب استخدام خفير الإنقاذ للكبسولة التحذيرية أدي ذلك إلى قيام سائق القطار رقم 2006 من تهدئة سرعة القطار ليتم إيقاف القطار قبل اصطدامه بالسيارة دون حدوث أي تلفيات أو إصابات أثناء مرور القطار.

وأهاب هيئة سكك حديد مصر من جميع قائدي السيارات من الالتزام بالإرشادات المرورية أثناء عبور أي مزلقان تابع للهيئة والتأكد من إجراءات الأمن والسلامة حرصا من الهيئة على سلامة الجميع وسلامة سير القطارات والسيارات على حد سواء.