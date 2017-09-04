سيارة نقل تصطدم بقطار رقم “2006” في مزلقان قلوصنا بالمنيا

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تصادم قطار يحمل رقم 2006 على خط أسوان القاهرة بسيارة ربع نقل كانت تحمل رمال في محافظة المنيا حيث اقتحمت السيارة مزلقان قلوصنا أثناء فترة مرور القطار دون الالتزام بمعايير السلامة الصادرة من قبل إدارة المرور بشأن التعامل مع المزلقانات.

حيث تلقى مدير أمن محافظة المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف إخطار يفيد بتصادم قطار يحمل رقم 2006 على خط أسوان القاهرة، حيث اصطدم القطار بسيارة ربع نقل كانت تحمل رمال في مزلقان قلوصنا، مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص وهم: الموطن مرتضى محمود طه البالغ من العمر حوالي واحد وستين عام وهو على المعاش وتابع لمحافظة أسوان، وهاني محمد السيد أحمد البالغ من العمر اثنين وأربعين عام وهو من محافظة الشرقية ويعمل فني كهربائي في القطارات، بالإضافة إلى المواطن أحمد عبد الفضيل عبد النظير البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين عام من منفلوط ويعمل في الأعمال الحرة، والمواطن أحمد مصطفى عبد الباسط عبد الصمد البالغ من العمر سبعة وثلاثين سنة وهو من محافظة الأقصر، حيث تم نقلهم جميعا إلى مستشفى مطاي ليتم تلقي العلاج اللازم لهم.

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حيث تلقى اللواء ممدوح عبد المنصف مدير أمن المنيا إخطار من قبل مأمور شرطة منطقة سمالوط يفيد باصطدام قطار يحمل رقم 2006 قادم من القاهرة والمتجه إلى صعيد مصر مع سيارة نقل تحمل رمال تحمل رقم 48936 نقل تابعة لمحافظة المنيا حيث اقتحمت السيارة المزلقان في قرية قلوصنا التابعة لمركز سمالوط أثناء فترة اغلاق المزلقان لعبور القطار مما أدى إلى اصطدام القطار بها وتسبب الحادث في توقف حركة القطارات في جميع الاتجاهات لحين رفع السيارة المتسببة في الحادث عن طريق السكة الحديد.

وتم انتقال القوات الأمنية التابعة لشرطة سمالوط إلى مكان الحادثة ليتم أعمال الفحص حيث تبين أثناء عبور السيارة المزلقان تعطلت السيارة وفشل قائدها في إصلاحها وصادف ذلك مرور القطار الذي يحمل رقم 2006، وترك السائق السيارة النقل في الطريق وهرب من مكان الحادث واصطدام القطار بها، وتتم أعمال رفع السيارة عن خط السكة الحديد وجاري حصر ما تم تلفه من جرار القطار ليتم تحرير محضر بالواقعة.