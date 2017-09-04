“نيابة المنيا” تستدعي كلا من سائقي القطار والسيارة النقل وعامل مزلقان قلوصنا

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قامت النيابة العامة تحت إشراف رئيس نيابة مركز سمالوط الواقعة في شمال محافظة المنيا تامر المرشدي، ووكيل نيابة والمحامي العام الأول في نيابات الشمال أحمد مختار باستدعاء كل من خفير مزلقان قلوصنا إسماعيل سيد إسماعيل، وسائق القطار رقم 2006 وسائق السيارة النقل ليتم سماع أقواله في واقعة اصطدام القطار بالسيارة النقل في مزلقان قلوصنا في محافظة المنيا ليتم التحقيق في الواقعة لمعرفة تفاصيلها.

وقام فريق من النيابة العامة لزيارة موقع الحادث الذي اصطدم به القطار بسيارة ربع نقل كانت تحمل الرمال وتابعة إلى مرور المنيا، وحدثت هذه الواقعة في مزلقان قلوصنا التابع لمحافظة المنيا مساء أمس الموافق الثالث من شهر سبتمبر الجاري الموافق يوم الأحد.

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كما قام فريق النيابة بمعاينة جرار القطار، وتم معاينة السيارة المتسببة في الحادث الذي نتج عن الحادث إصابة أربعة أشخاص كان من بين المصابين وكيل نيابة إدارية.

والجدير بالذكر أن أحداث الواقعة تعود إلى إخطار مدير أمن المنيا اللواء ممدوح عبد المنصف ببلاغ يفيد تصادم قطار قادم من القاهرة إلى محافظة أسوان ويحمل رقم 2006 بسيارة فئة ربع نقل المنيا في مزلقان قلوصنا التابع لمحافظة المنيا مما أدى إلى إصابة أربع أشخاص وهم مرتضى محمود طه البالغ من العمر واحد وستين عام وعلى المعاش وهو مقيم في محافظة أسوان، والمواطن أحمد مصطفى عبد الباسط عبد الصمد البالغ من العمر سبعة وثلاثين عام وهو مقيم في محافظة الأقصر، والموطن هاني محمد السيد أحمد البالغ من العمر اثنين وأربعين سنة ويقيم في محافظة الشرقية ويعمل فني كهرباء في القطارات، والمواطن أحمد عبد الفضيل عبد النظير البالغ من العمر ثلاثة وثلاثين عام ويقيم في منفلوط ويحترف الأعمال الحرة، حيث تم نقل جميع المصابين من مكان الحادث إلى مستشفى مطاي ليتم تلقي العلاج اللازم لكل حالة.

وحسب الروايات أن السيارة فئة الربع نقل كانت محملة بالرمال قامت باقتحام مزلقان قلوصنا في محافظة المنيا أمس الموافق يوم الأحد في أثناء فترة اغلاق المزلقان لعبور قطار على خط القاهرة أسوان يحمل رقم 2006 حيث تم تعطل محرك السيارة الربع نقل، وحاول خفير المزلقان وضع كبسولة تحذيرية لسائق القطار لتفادي وقوع الحادث لكن دون جدوى وحينما رأي قائد السيارة النقل القطار متجه إلى السيارة فر هارباً من موقع الحادث.