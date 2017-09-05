شرفة عقار قديم بسيدي جابر تنهار اليوم والسكان يرفضون إخلائه مؤقتا

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رفض سكان يقطنون عقار في محافظة الإسكندرية بمنطقة سيدي جابر إخلائه حيث أن العقار قديم ومتهالك ويتكون من ست أدوار، وسقطت صباح اليوم الثلاثاء شرفة من العقار، مما أدى إلى تلف سيارة كانت واقفة أسفل العقار لكن دون حدوث أي إصابات بشرية.

وصدرت قرارات من الحي التابع له العقار في محافظة الإسكندرية بضرورة إخلاء المبنى إلا أن الأهالي القاطنين في العقار رفضوا الإخلاء، حيث قرر الحي إخلاء العقار دون المنقولات لتتم أعمال ترميم المبنى.

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وعلل جميع القاطنين في العقار القائم في منطقة الإسكندرية أنهم ليس لديهم سكن بديل في حالة ترميم العقار الذين يقطنون فيه.

ووصل صباح اليوم إخطار إلى قسم شرطة منطقة سيدي جابر من إدارة النجدة تفيد سقوط جزء من العقار وهو عبارة عن شرفة من عقار مكون من ست طوابق ويقع العقار بالتحديد في شارع حفني ناصف في طريق الجيش، حيث انتقل مأمور وضباط قسم شرطة سيدي جابر إلى موقع الحادث بالإضافة إلى إدارة الحماية المدنية التي انتقلت إلى موقع الحادث بكامل معداتها.

وأظهرت المعاينة المبدئية للمبنى السكني أن مساحته تصل حوالي أربعمائة متر مربع ويتكون من دور أرضي بالإضافة إلى خمس طوابق أخرى، وهو عقار قديم مأهول بالسكان، وسقطت شرفة من الطابق الرابع وتؤدي إلى تلف سيارة كان أسفل العقار تصادف وجودها في وقت الحادث، مما أدى إلى تلفها، ولكن لم يسفر الحادث عن أي إصابات بشرية.

وصرحت الإدارة الهندسية التابعة إلى حي شرق في محافظة الإسكندرية أن العقار القائم في شارع حفني ناصف في طريق الجيش صادر له قرار لترميمه ولم ينفذ القرار إلى الآن، وأوصت الإدارة بإخلاء العقار من كافة السكان القاطنين دون نقل أي منقولات لتمم أعمال الترميم الخاصة بالمبني، إلا أن سكان العقار رفضوا إخلاء المبنى لعدم وجود مسكن بديل لهم.

وقامت الإدارة الهندسية بحي شرق الإسكندرية ليتم وضع حواجز حديدية حول العقار ليتم تأمين المارين أسفل العقار، وتم تحرير محضر إداري من قبل قسم شرطة سيدي جابر التابعة لمحافظة الإسكندرية ليتم عرضه على النيابة العامة.