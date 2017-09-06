سيارة تابعة للشرقية للدخان تتعرض لعملية سطو مسلح و يتم سرقة مليون جنيه

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انتشرت خلال الفترة الأخيرة العديد من عمليات السطو المسلح التي تتم بواسطة مجهولين، والتي تعد ألغاز بالنسبة لقوات الأمن تحتاج إلى المزيد من الجهد لحلها، وبالرغم من هذا إلا أن هناك العديد من تلك العمليات تظل لغزا كما هي بدون حلول أو الوصول لمن قاموا بها.

ولغيرها من عمليات السطو التي حدثت خلال الفترة الأخيرة، فقد هجم مجهولون مسلحون على سيارة تابعة لشركة الشرقية للدخان، وقاموا بسرقة مبلغ مليون جنيه، وكان هذا في مدينة الزقازيق، ويقوم رجال الأمن خلال الفترة الحالية بمجموعة من التحقيقات التي يحاول رجال الأمن من خلالها حل ذلك اللغز والوصول إلى المجهولين.

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حيث قام مدير إدارة البحث الجنائي اللواء ” محمد والي” خلال الساعات القليلة الماضية بإرسال إخطار إلى مساعد وزير الداخلية المسؤول عن أمن الشرقية اللواء “رضا طبلية”، حيث قام مسؤول تابع لشركة الشرقية للدخان في مدينة الزقازيق ويدعى “ب” البالغ من العمر 64 عام بتقديم بلاغ.

وأفاد البلاغ الذي تم تقديمه من قبل المسؤول التابع للشركة بقيام عدد من المسلحين مجهولي الهوية بالسطو على السيارة التابعة لشركة الشرقية للدخان وذلك في الزقازيق وقاموا بسرقة مبلغ قدره مليون جنيه تابع للشركة، وأضاف أن عملية السطو قد وقعت خلال قيام السيارة بالاتجاه إلى البنك الأهلي، وقد تمكن المجهُولون من الهرب بعد القيام بعملية السطو.

وجاء رد مدير الأمن على تلك الواقعة من خلال تكليف فوري لقوات الأمن بتشكيل فريق جنائي يجب أن يتم اختياره على درجة عالية من الكفاءة وأن يكون الفريق يتميز بسرعة الضبط حتى يتمكنوا من التحقيق في هذا الواقعة وذلك للوصول للجناة في أقرب فرصة.

وقامت قوات الأمن بتحرير محضر بالواقعة وكان المحضر برقم 159057، وذكرت قوات الأمن كافة التفاصيل التي تتعلق بتلك الواقعة في هذا المحضر، هذا بجانب أنه يتم خلال الفترة الحالية قيام الفريق الجنائي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى الجناة وحل تلك القضية وكشف اللغز.

جاء هذا خلال التصريحات التي قام بها مجموعة من المصادر الأمن والتي أوضحوا خلالها كافة التفاصيل التي تتعلق بالقضية والإجراءات التي اتخذتها قوات الأمن.