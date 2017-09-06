“النيابة” توافق على استخراج جثث أشقاء المنوفية الثلاثة لمعرفة أسباب الوفاة

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صرحت مديرية أمن المنوفية اليوم الموافق السادس من شهر سبتمبر الجاري أن الطب الشرعي طلب أن يتم استخراج جثث الأشقاء الثلاث الذين توفوا في غموض منذ حوالي عشرة أيام بمركز قويسنا وبالتحديد في قرية كفر بني غريان.

أرسلت النيابة العامة إلى مديرية الطب الشرعي للتعرف على أسباب وفاة ثلاث أطفال أشقاء ينتمون إلى عائلة واحدة في محافظة المنوفية حيث أن وفاتهم كانت في مدد متقاربة منذ حدوث حالة الوفاة الأولى إلا أن الطب الشرعي صرح أنه لن يستطيع تحديد أسباب حالات الوفاة إلا بعد تشريح الثلاث جثث وأخذ عينات من المعدة ليتم بناء عليها تحديد أسباب الوفاة.

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وأعلنت النيابة العامة موافقتها على أن يتم استخراج الجثث لتخضع لعملية التشريح لبيان أسباب الوفاة، ولكن النيابة لم تحدد ميعاد استخراج هذه الجثث من مركز قويسنا بالمنوفية.

وانتقل وكيل وزارة الصحة الدكتورة هناء سرور إلى محافظة المنوفية في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك إلى مركز قويسنا بالمنوفية إلى قرية التي توفى بها الأشقاء الثلاث ليتم التحقيق في أسباب الوفاة، حيث شكلت الدكتورة هناء سرور لجنه طبية برئاستها وعضوية مدير الطب الوقائي، ومدير الحميات ومدير الإدارة الطبية بمركز قويسنا بحضور رئيس مجلس مدينة قويسنا.

وقامت الدكتورة هناء سرور بمقابلة أهالي الأطفال المتوفين لمعرفة أسباب الوفاة وما حدث لهؤلاء الأطفال، والأحداث المحيطة قبل الوفاة، كما تم أخذ عينات من الطعام ومياه الشرب لكل من الإنسان والحيوان ليتم فحصها ليتبين ما إذا كان هناك شيء ملوث أدى إلى وفاة الأطفال.

وأعلن عم الأطفال المتوفيين “سامي السيد سليمان عزب” أنه ليست هناك صلة قارب بين أب وأم الأطفال المتوفين.

كما أكد “فرج عبدالحميد” وهو جد الأطفال المتوفين الثلاثة أن الأطفال توفوا في أوقات متقاربة جداَّ من بعدهم حيث توفيت في البداية الطفلة وفاء التي تبلغ من العمر سنة وذلك في تاريخ السادس عشر من شهر أغسطس السابق، ثم بعد وفاتها بثلاث أيام توفى الطفل الثاني المسمى “طلعت” ويبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف حيث كان يعاني من مغص في المعدة، وطلبت منه أمه الخلود إلى النوم لحين عودة والده ليستحبه إلى المستشفى ثم عندما حاولت إيقاظه وجدت دماء تخرج من أنفه وتوفى قبل وصوله إلى المستشفى ثم بعد ذلك في أول أيام عيد الأضحى توفت الطفلة الثالثة حنين البالغة من العمر أربع سنوات ونصف دون أي أسباب من الأطفال تعليقا على سبب وفاتها.