أهالي حي السلخانة بالفيوم قلقون من تداعيات انفجار وحدة السكنية

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يعاني أهالي مدينة الفيوم وبالتحديد في حي السلخانة بسبب انهيار أجزاء كبيرة من عقارهم السكني بسبب انفجار حدث في وحدة سكنية في البرج السكني الذي يتكون من أحدى عشر طابق سكني ليسفر عن وفاة جدة تبلغ من العمر خمسين سنة، وحفيدتها طفلة تبلغ من العمر حوالي خمسة سنوات.

وتخيم حالة من الحزن على قاطني العقار السكني الذي سقطت منه حوائط بالإضافة إلى عدد من شرفات المنازل لعدم قدرتهم على المبيت في وحدتهم السكنية حيث أصدرت رئاسة حي جنوب مدينة محافظة الفيوم تعليمات بإخلاء البرج السكني المكون من إحدى عشر طابق سكني حرصا من رئاسة الحي على سلامة جميع المواطنين، وخوفها من سقوط العقار بسبب الانفجار.

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والجدير بالذكر أن هناك انفجار وقع في برج سكني قائم في حي السلخانة التابع لمحافظة الفيوم أدى إلى مصرع سيدة وطفلة كما تم إصابة 11 شخص أخرين.

حيث توفيت “فاطمة زكي إبراهيم” البالغة من العمر خمسين سنة، والطفلة “رقية ياسر شافعي” البالغة من العمر حوالي خمسة أعوام كما أصيب أخرين.

وتعود أحداث الواقعة إلى حدوث انفجار كبير أدى إلى تلفيات كبرى في واجهات المنازل والمحلات التجارية الواقعة في حي السلخانة التابع لمحافظة الفيوم، حيث تبين أن المتسبب في هذه الحادثة هي انفجار أسطوانة غاز، في برج سكني يتكون من إحدى عشر طابق.

وأصيب من جراء الحادث كل من المواطن علي رمضان علي البالغ من العمر خمسة وعشرين عام، والطفل محمد أحمد محمد البالغ من العمر خمسة أعوام، والمواطن أحمد شعبان علي البالغ من العمر سبعة عشرة سنة حيث أصيب بكسر في ساعده الأيمن، والمواطنة سعاد مصطفى أحمد البالغة من العمر ثلاثين عام، حيث أصيب بحروق بالذراعين، والمواطنة ليديا إيهاب مجدي البالغة من العمر خمسة وعشرين عام أصيب بحروق في منطقة الصدر، والطفل أحمد ياسر أحمد ستة أعوام مصاب بكسر في ساعده الأيسر.

كما أصيب المواطن محمد صلاح عبد التواب البالغ من العمر خمسة وعشرين سنة حيث أصيب بجروح، والمواطن محمد هشام محمد البالغ من العمر سبعة عشر عام حيث أصيب بكسر في الرقبة، الطفل محمد ربيع محمد أحمد البالغ من العمر خمسة سنوات مصاب بكسر في الجمجمة وارتجاج، والمواطن قرني عبد المنعم قرني البالغ من العمر اثنين وستين سنة حيث أصيب بكسور في عظام الوجه، والمواطن عمرو دسوقي البالغ من العمر عشرين سنة ليتم نقل جميع المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.