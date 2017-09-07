“النيابة العامة” تحيل إسراء عبدالفتاح إلى النيابة العسكرية

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قررت النيابة العامة برئاسة المستشار نبيل صادق أن يتم إحالة البلاغ المقدم ضد إسراء عبد الفتاح من أشرف سعيد فرحات وهو محامي حيث وجه اتهام ضد الناشطة بالتحريض ضد قوات الجيش ليتم عرضها على النيابة العسكرية.

حيث صدر بلاغ ضد الناشطة إسراء عبد الفتاح حصل على رقم 8133 لعام 2017 عرائض ليتم عرضه على النائب العام، الذي قرر المستشار نبيل صادق إحالة البلاغ إلى النيابة العسكرية والقضاء العسكرية ليتم التحقيق في الواقعة ليكون برقم 1314.

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حيث نص البلاغ أن المشكو في حقها “إسراء عبد الفتاح” ارتكبت واقعة أثارت العديد من التساؤلات حيث نشرت في تغريدة لها عبر “تويتر” نصها” “هو مفيش حاجة هتحصل يوم 7 يوليو”.

كما أوضح المحامي أشرف سعيد فرحات في بلاغه ضد “إسراء عبدالفتاح” أن ما كانت تتساءل عنه وقع بالفعل في يوم السابع من شهر يوليو الماضي حينما وقع حادث إرهابي استهدف الجنود في منطقة رفح، حيث تم اتهامها بعد ذلك بأنها كانت على علم مسبق بما سيقع في ذلك اليوم ن حادث إرهابي، وهذا ما يعاقب عليه القانون فلا يمكن أن تكون قد تنبأ أو أن ما قالت كتب بواقع الصدفة.

وجاء أيضا في بلاغ المحامي أشرف سعيد فرحات ضد الناشطة “إسراء عبدالفتاح” أن بعد الحادث الإرهابي الذي وقع في يوم السابع من شهر يوليو الماضي، أنها كتب عبارة تحريض ضد قواتنا المسلحة حيث اتهمته الجيش بأنه المسؤول عن مقتل الجنود في منطقة رفح، حيث لم تدين تنظيم داعش الإرهابي، كما أنها ربطت بين الحادث الإرهابي ضد الجنود المصريين بمنطقة رفح، وبين قضية تيران وصنافير.

والجدير بالذكر أن إسراء عبدالفتاح هي ناشطة سياسية ولدت في محافظة القليوبية وبالتحديد في مدينة بنها في عام 1978، وشاركت الشباب المصري في الدعوة إلى إضراب السادس من شهر أبريل لعام 2008 ضد الغلاء والفساد، وتم إلقاء القبض عليها في يوم السادس من أبريل وتم توجيه تهمة التحريض على الشغب، حتى تم الإفراج عنها في الرابع عشر من شهر أبريل لعام 2008، تم اعتقالها مرة أخرى بدون إبداء أي أسباب حتى تم الإفراج عنها في يوم الثالث والعشرين من شهر أبريل لعام 2008، كما تم اعتقالها مرة أخرى في الخامس عشر من شهر يناير لعام 2010.