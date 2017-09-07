“حي جنوب” يقوم بإزالة شجرة سقطت على سيارة أجرة بمحيط الجامعة

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سقط شجرة من نوعية أشجار البوانسيانا على سيارة أجرة في محيط جامعة القاهرة مما أدى إلى حالة من الذعر بين المارة دون وقوع أي إصابات بشرية.

وهرعت جميع الأجهزة المسؤولة في محافظة الجيزة ليتم إزالة هذه الشجرة التي أدت إلى حالة من الشلل المروري في محيط جامعة القاهرة، وعمل هذا على توقف ميدان الجيزة بشكل جزئي.

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أوضح المهندس محمد شيحة نائب رئيس حي جنوب أنه في فصل الصيف يلاحظ سقوط بعض الأشجار من نوعية “بوانسيانا” حيث أن السوس يأكل هذه النوعية من الشجر من الداخل مما يؤدي إلى تفريغ الشجرة من الأسفل ويكون ثقلها من الأعلى فيؤدي ذلك إلى سقوط الأشجار بهذا السبب.

حيث أعلن المهندس محمد شيحة أنه كل عدة أيام تقوم شجرة من نوعية “بوانسيانا” ويحاول حي جنوب بالتعاون مع أجهزة جهاز هيئة النظافة وأجهزة الحماية المدنية، وقسم الجيزة، ومديرية أمن الجيزة، والمحافظة ليتم رفع هذه الأشجار المتساقطة.

حيث تأتي الحماية المدنية في مكان سقوط الشجرة وتقوم على تقطيعها لتتحول إلى قطع صغير يسهل نقلها، وبعد ذلك تقوم هيئة النظافة والحي بتنظيف المكان من مخلفات الشجرة الساقطة، ويتم ذلك من خلال مدة زمنية تصل إلى ساعة على أقصى تقدير.

وأشار المهندس محمد شيحة أن الشجرة سقطت على سيارة أجرة في محيط جامعة القاهرة أدى إلى تلفها لكن دون حدوث أي إصابات بشرية، وصرح أنه بمجرد سقوط الشجرة تم إبلاغ الحي الذي هرع على الفور على مكان الحادث.

كما تعاون أجهزة الحماية المدنية حيث وصلت إلى مكان سقوط الشجرة ليقوم بتقطيع هذه الشجرة إلى قطع صغيرة ليسهل حملها، وليتم بعد ذلك تولي هيئة النظافة بالتعاون مع أجهزة الحي مسؤولية نظافة المكان الذي سقطت فيه الشجرة.

وأوضح المهندس محمد شيحة أن الحالة المرورية تعطلت في البداية إلى أن تم تقطيع الشجرة وإزالتها بالكامل ليعود المرور كما كان في حالته الطبيعة كما أوضح أن القيام بأعمال تقطيع الشجرة وإزالتها من مكان سقوطها يأخذ من العمل ما يقارب ساعة على أقصي تقدير.