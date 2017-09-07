العثور على جماجم بشرية يثير الرعب في أسيوط

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سيطرت حالة من الخوف والفزع على قاطني مدينة القوصية الواقعة في محافظة أسيوط بعد العثور على عدد كبير من جماجم الموتى في طريق القوصية- مير، حيث تصاعدت الشائعات عن وجود عصابة إجرامية تقوم بخطف القاطنين بالمنطقة يتاجرون في الأعضاء البشرية، وأصبحت هذه القرية حديث مواقع الإنترنت.

تعود أحداث الواقعة إلى إيجاد أهالي قرية مير التابعة لمدينة القوصية التابعة لمحافظة أسيوط على عدد من جماجم الموتى وبقاياهم داخل أجولة في طريق القوصية/ مير مما أدى إلى حالة من الهلع بين الأهالي خصوصا بعد انتشار شائعة وجود تشكيل عصابي يقوم بسرقة الأعضاء البشرية.

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وأعلنت رئيس مركز ومدينة القوصية في محافظة أسيوط هويدا الشافعي إن عمليات مركز القوصية تم إخطارها من قبل الأهالي عن العثور على عدد من الأجولة وجد بها عظام بشرية لموتى، وبالفعل تمت وصول الجهات المسؤولة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين بالفعل وجود أجولة تحتوى على عظام بشرية ليتم تحرير محضر بالواقعة.

وبعد تحرير المحضر تم إخطار النيابة العامة بالحادثة ليتم تشكيل فريق من قبل هيئة الطب الشرعي والتي أكدت أن هذه العظام تعود إلى بشريين توفوا منذ أكثر من ثلاثين سنة مضت، وأمرت النيابة العامة بدفن هذه الرفات.

وأشارت رئيس مركز ومدينة القوصية هويدا الشافعي أنها أمرت الجهات المسؤولة عن دفن هذه الرفات إلى تكفينهم وإقامة صلاة الميت عليهم ويتم دفنها في مدافن الصدقات.

وأعلنت هويدا الشافعي أنه من الممكن أن أحد الأشخاص قام بعمل تجريف في قطعة أرض توجد بها هذه الرفات التي قام بوضعها في أجولة وإلقائها في طريق القوصية حيث أن هيئة الطب الشرعي أفادت في تقريرها عن تحليل هذه الرفات أنها توفت منذ أكثر من ثلاثين عام مضت.

وأكدت الصفحة الرسمية التابعة لمحافظة أسيوط على موقع الانترنت “فيس بوك” أنه تم الإعلان عن هذا الرفات البشرية تعود إلى أحد الأشخاص الذين قاموا بتنظيف مدفن خاص به ليتم وضع الرفات البشرية التي كانت بالمدفن في أجولة والقاءها في طريق القوصية ليستفيد من المدفن من جديد.