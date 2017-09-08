“الطب الشرعي” تستخرج جثث الأشقاء الثلاثة بالمنوفية لأخذ عينات

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مازال الغموض يحيط موت الأطفال الثلاثة الأشقاء في قرية كفر بني غريان التابع لمركز قويسنا في محافظة المنوفية.

فقدت أسرة تقطن في منطقة كفر بني غريان في محافظة المنوفية ثلاثة من أبنائها على فترات زمنية متقاربة دون معرفة أي أسباب عن وفاة الأطفال كما أن الأطفال حينما كانوا يذهبوا إلى المستشفى وهم قد فارقوا الحياة لم يبدأ الأطفال أي تعليق عن سبب الوفاة.

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توفت الطفلة الأولى وفاء وهي في عمر سنة واحدة، ثم بعدها بمدة ثلاث أيام توفى الطفل الثاني وهو طلعت البالغ من العمر ثلاث سنوات ونصف، ثم في أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك توفت الطفلة الثالثة حنين وعمرها أربع سنوات.

وشكلت الدكتورة هناء سرور لجنة من مديرية الطب الوقائي بمحافظة المنوفية وشارك فيها العديد من الجهات الطبية المسؤولة في المحافظة ليتم أخذ عينات من الطعام والشراب لكل من الإنسان والحيوان في المنزل الذي كانت تقطن فيه الأسرة.

وأكد عم الأطفال الأشقاء الثلاثة المتوفين “سامي السيد سليمان عزب” أن ليس هناك أي صلة قرابة بين أب وأم الأطفال.

وتم أخذ العينات من المأكل والمشرب رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي حيث تم أخذ ما يقارب من ستة وخمسين عينة ليتم تحليلها في معامل محافظة القاهرة المركزية.

كما قامت الأجهزة الطبية بالتحفظ على عم الأطفال حيث كان يقطن من الأسرة في نفس المنزل، كما تم التحفظ على الشقيق الرابع للأطفال المتوفين وهو “رمزي” البالغ من العمر سبعة سنوات داخل مستشفى الجامعة التابعة لمركز شبين الكوم ليتم إجراءات كافة التحاليل الطبية ليتم إحالتهم إلى مركز السموم التابع لجامعة المنوفية ليتم عمل سونار على القلب بناء على طلب من الدكتورة هناء سرور.

وطلبت النيابة العامة من هيئة الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، حيث أخطرت هيئة الطب الشرعي أنها لا يمكن أن يتم معرفة سبب الوفاة إلا بعد تشريح جثث الأطفال الثلاث المتوفين، وبالفعل أصدرت النيابة العامة قرار ليتم أخذ عينات من جثث الأطفال وخصوصا من منطقة المعدة.

وتجمهر الأهالي أثناء قيام هيئة الطب الشرعي باستخراج جثث الأطفال في حالة من التشديدات الأمنية من قبل قوات الشرطة حيث اقتصر عمل هيئة الطب الشرعي على العمل في المقابر ليتم أخذ العينات وإعادة دفن الجثث مرة أخرى.