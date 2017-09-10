فى تبادل لإطلاق النيران.. مقتل 8 إرهابيين وإصابة عدد من قوات الأمن الوطني

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ورد أن هناك عملية جديدة ضمت كلاً من عناصر الشرطة ضد بعض العناصر الإرهابية صباح اليوم الأحد حيث تصدر خبر مقتل عدد من العناصر الإرهابية المواقع الإخبارية بعد أن كشفت مصادر خاصة من داخل مديرية أمن الجيزة فى الفترة الأخيرة تفاصيل مقتل 8 ينتمون إلى عناصر خلية أرض اللواء، وقد أكدت التصريحات إلى أنهم ينتمون إلى حركة حسم الإخوانية، كما جاء أنهم قد سبق لهم في وقت سابق تورطوا في ارتكاب عدد من الأعمال الإرهابية الخطيرة ضد عناصر ضباط الشرطة بالإضافة إلى الجيش.

وقالت المصادر العسكرية في بيانها الإعلامي إن هناك عدد من العناصر التي تنتمي إلى الجماعات الإرهابية قد شهدت فجر اليوم عملية دخول قوات الأمن إلى العقار الذي يسكنون فيه واتخذه ساتر لهم من أعين الجميع لتنفيذ مخططاتهم وعملياتهم الإرهابية، وعلى هذا حمل الإرهابي عبوة ناسفة صغيرة الحجم، ثم اختبئ خلف الباب وعند اقتحام القوات فجرها في نفسه عند كسهم لباب الشقة.

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وقد ترتب علي هذا التفجير مقتل العنصر الإرهابي وإصابة عدد 2 من ضباط الشرطة بالإضافة إلى إصابة ايضًا 3 من المجندين التابعين إلى قوات الأمن الوطني بالإضافة إلى مباحث العجوزة، وعلى الفور تم الإبلاغ عن الواقعة ونقل المصابين إلى مستشفى العجوزة من أجل أن يتمكنوا من تلقي العلاج.

من جهة أخرى، قد أشارت المصادر الصحفية في بيان الشرطة أن قوات الأمن قد تمكنوا في هذه الحملة من قتل عدد 7 عناصر آخرين وقد تم ذلك بعد تبادل إطلاق النيران معهم.

جدير بالذكر أنه قد تم الاستعانة في هذه الحملة بإدارة الحماية المدنية التابعة إلى مديرية أمن الجيزة، وقد قام ايضًا عدد من خبراء المفرقعات بالعمل على تمشيط المنطقة وتم الاستعانة بالكلاب البوليسية في هذه العملية، وذلك تحسبا لوجود أي متفجرات أو عبوات ناسفة بالمكان، كما إجراء الخطوات اللازمة وإخطار النيابة العامة من أجل استكمال التحقيق.