الإدارة العامة للمباحث تحبط محاولة استيلاء على 8 ملايين جنيه من أموال الموازنة

Advertisements

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال من إحباط محاولة استيلاء تشكيل عصابي على مبلغ 8 ملايين جنيه، وضبط مرتكبي الجريمة، حيث قام أحد مسؤولي البنوك بالإبلاغ عن قيام إحدى السيدات وتدعى “عُلا .ج” حيث قامت بفتح حساب بنكي في الفرع التابع لمنطقة العجوزة.

وأحضرت مجموعة من المستندات لهذا الإجراء فيما تبين أن تلك المستندات مزورة، بعدها بفترة صدر أمر من البنك المركزي خاص بتحويل مبلغ مالي من أحد الجهات الحكومية إلى الحساب البنكي التابع لشركة المقاولات التي ترأسها تلك السيدة بمبلغ 7.961 مليون جنيه، وعندما كشف البنك محاولة النصب قام بإيقاف جميع التعاملات البنكية لهذا الحساب.

Advertisements

وقام فريق البحث الجنائي من خلال التحقيقات التي أجراها بخصوص الواقعة من التوصل إلى التشكيل العصابي الذي يقع خلف تلك الواقعة، وأوضحت التحقيقات أن التشكيل يضم كلا من صاحب شركة مقاولات و يدعى “أحمد س” وسكرتيرة في الشركة وتدعى “رنا ع” ومندوب وزارة المالية في إحدى الجهات الحكومية ويدعى “عمرو ع”، هذا بالإضافة إلى موظفة في إدارة الحسابات وتدعى “دولت أ” ومهندس في أحد الجهات الحكومية ويدعى ” طه م” وموظف في أحد البنوك و يدعى “هشام خ” وصاحب مؤسسة لسحب الأسلام “طارق م”.

حيث قامت السكرتيرة باستغلال التشابه بينها وبين صاحبة بطاقة صحيحة وتدعى علا، وقامت باستخدام بيانات البطاقة وتوجهت إلى البنك لفتح حساب لشركة وهمية إدَعت أنها صاحبتها، كما قامت بتقديم مجموعة من الأوراق المزورة التي تحمل عدد من أختام الدولة الغير صحيحة والتي تفيد بتحويل مبلغ مالي إلى حساب شركتها من أحد الجهات الحكومية والذي يقدر بنحو 7.961 مليون جنيه.

وقام الثالث والرابع بإرسال مجموعة من أوامر التحويل التي تم توجيهها إلى وزارة المالية والبنك المركزي، والتي تتضمن تحويلات من الجهة الحكومية والتي سيتم اختصامها من الموازنة العامة، وكانت المستندات المقدمة تَحتوى على الأرقام السرية التي تسلمها الاثنان من جهة العمل التابعين لها، بينما قامت الخامسة بإعداد عدد من الشيكات لاقتسام المال بين أعضاء التشكيل.

وقد تمكنت قوات الأمن بضبط أعضاء التنظيم وذلك من خلال ملاحقتهم في محال إقامتهم و المحلات التي يترددون عليها باستمرار، حيث تمكن القوات من ضبط الجميع عدا الأخير وكان هذا بسبب تمكنه من الهروب إلى إحدى الدول الأجنبية.

وقامت القوات أيضا من إلقاء القبض على الأوَل والثانية وذلك في سيارة ” ي ن 4635 مصر” حيث تم العثور بحوزتهم على البطاقة التي تحمل سام علا، هذا بالإضافة إلى دفتر شيكات تابع لفرع البنك المذكور وجواز سفر ، وقد اعترف الاثنان بالجرم بعد مُواجهتهم بالتهم الموجهة إليهم.