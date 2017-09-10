واقعة اغتصاب صحفية في طور سيناء والنقابة تعلن مساندتها في إبلاغ النائب العام

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أعلن الأمين العام لنقابة الصحفيين “حاتم زكريا” خلال مجموعة من التصريحات أن النقابة قد قررت بعد تلقى استغاثة من أحد الصحفيات في منطقة النزهة التابعة لمدينة الطور في منطقة جنوب سيناء، والتي قد أعلنت وفق روايتها أنها قد تعرضت للاغتصاب، حيث قامت النقابة بإرسال أحد الموظفين في العلاقات العامة وأيضا أحد الأعضاء التابعين للجمعية العمومية للنقابة.

وخلال التصريحات التي قام بها الأمين العام للصحفيين، فقد أكد على ضرورة محافظة النقابة على سلامة وصول الصحفية التي أرسلت الإغاثة خلال الساعات القليلة الماضية إلى محل اقَامتها في القاهرة، وأضاف أيضا خلال التصريحات أنه قد أجرى لقاء بالصحفية فور وصولها إلى القاهرة، وأكد أن الحالة الصحية والنفسية كانت جيدة وقتها.

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كما أضاف الأمين العام لنقابة الصحفيين خلال التصريحات التي قام بها أنه نظرا لأن النقابة ليست جهة تحقيق فإن المهمة الواجب على النقابة القيام بها تجاه الصحفية قد انتهت بوصول الصحفية بسلام إلى بيتها في القاهرة.

أما فيما يتعلق بالأضرار التي لحقت بالصحفية خلال الاعتداء وفقا لروايتها فإنه يجب على الصحفية الاتجاه إلى صاحب الاختصاص وهو النائب العام.

وأضاف الأمين العام للنقابة خلال التصريحات أيضا أنه مستعد للتوقيع على المذكرة في حالة رغبة الصحفية تقديمها إلى النائب العام، وأن النقابة سوف تقدم لها الدعم الكامل بهذا الأمر.

الجدير بالذكر أن تلك الحادثة وفقا للتصريحات التي قامت بها الصحفية تبدأ بطلب الصحفية من أحد أمناء الشرطة مساعدتها في تأجير شقة في منطقة طور سيناء.

ووفقا للرواية فقد قام أمين الشرطة باستدراج الصحفية إلى أحد المناطق البعيدة ولكنها قد تمكنت وقتها من الهرب وتمكنت من العودة إلى الفندق الذي كانت تقيم فيه.

إلا أن مجهولون قاموا بالهجوم عليها في غرفتها بالفندق وتمكنوا من تخديرها، كما واغتَصبوها لمدة يومين متتاليين بالتناوب فيما بينهم.

جاء هذا ضمن التصريحات التي قام بها الأمين العام لنقابة الصحفيين وذلك فيما يتعلق بحادثة الاغتصاب التي وقعت لإحدى الصحفيات في منطقة طور سيناء، والتي أوضحت خلال تصريحاتها تفاصيل الحادث الذي وقع لها.