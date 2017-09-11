“نيابة أمن الدولة” تأمر بجمع التحريات عن أقارب الإرهابيين بأرض اللواء

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نجحت القوات الأمنية في التخلص من عناصر إرهابية كانت تقطن في منطقة أرض اللواء وبالتحديد في عقار قائم في الطريق الأبيض في شارع السفنج حيث تم تصفية الإرهابي “شريف. خ” مع عناصر إرهابية أخرى ليتم نقل جثث الإرهابيين إلى مشرحة زينهم لسحب عينات DNA لمعرفة هويتهم.

صرحت نيابة أمن الدولة العليا بعمل تحريات يقوم بها قطاع الأمن الوطني بشأن زوجة الإرهابي “شريف. خ” الذي قامت عناصر الأمن بعملية تصفيته بعد تبادل إطلاق النار مع القوات الأمنية بمنطقة أرض اللواء، والبحث في عن مدى معرفتها بنشاط زوجها الإرهابي.

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وأعلنت نيابة أمن الدولة العليا بتكليف قطاع الأمن الوطني لعمل كافة التحريات الأمنية عن أقارب جميع العناصر الإرهابية التي تم تصفيتها داخل منطقة أرض اللواء بالطريق الأبيض.

وقامت نيابة أمن الدولة العليا بمعاينة ثمانية من جثث الإرهابيين في منطقة أرض اللواء وبالتحديد في شارع السفنج بالطريق الأبيض.

حيث قامت نيابة أمن الدولة العليا بمعاينة الوحدة السكنية التي كانت تقيم بها العناصر الإرهابية حيث كانوا يختبئون بها، كما عثرت بها على عبوات ناسفة تم صنعها بطريقة بدائية ليتم تفجيرها أثناء وصول القوات الأمنية إلى وحداتهم السكنية.

كما تم العثور على فوارغ من الطلقات النارية الآلية التي أطلقتها العناصر الإرهابية ضد وحدات الشرطة المصرية، وتم تشميع الوحدة لمنع دخول أي شخص بها.

كما قامت نيابة أمن الدولة بمعاينة سيارة الإرهابي “شريف. خ” التي كانت متواجدة أسفل الوحدة السكنية بمنطقة أرض اللواء، وتم نقل جثث الإرهابيين الثمانية إلى مشرحة زينهم، ليتم استخراج تقرير الطب الشرعي لهم، وتم سحب عينات DNA من الجثث لمعرفة هويتهم.

وتبين من معاينة الجثث أن هناك إرهابي مصاب ببتر في الساق وتفجير عبوة ناسفة ببدنه، أما باقي أجساد الإرهابيين الثمانية وجد بهم طلقات نارية بأنحاء متفرقة من أجسامهم مع وجود شظايا بسبب تفجير قنبلة أثناء مقاومتهم للقوات الأمنية.

وأثناء خروج جثامين الارهابيين إلى سيارة الإسعاف استعدادا لنقلهم إلى مشرحة زينهم أطلق أهالي منطقة أرض اللواء زغاريد تعبر عن فرحتهم بالتخلص من هذه العناصر الإرهابية.