“نبيل صادق” يأمر نيابة أمن الدولة بالتحقيق الفوري في تفجير العريش

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أمر نبيل أحمد صادق النائب العام المستشار خالد ضياء الدين رئيس نيابة أمن الدولة العليا بالعمل على التحقيق بصورة عاجلة في واقعة استهداف دورية أمنية في منطقة غرب محافظة العريش الذي نتج عنه ثمانية عشر شهيد، وإصابة أخرين.

كما كلفت النيابة العامة أيضا عناصر الأمن الوطني للعمل على جمع التحريات اللازمة عن العناصر الإرهابية التي زرعت العبوة الناسفة، وقامت بتبادل النار مع قوات الدورية الأمنية العاملة في منطقة غرب العريش.

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كما أمرت النيابة العامة بسرعة دفن الشهداء الثمانية عشر بعد الانتهاء من تشريح الجثث، وسرعة تلقى باقي المصابين جراء الحادث إلى المستشفيات لتلقي العلاج الطبي اللازمة كلا على حسب إصابته.

وصرحت وزارة الداخلية المصرية أنه في صباح اليوم الموافق الحادي عشر من سبتمبر الجاري، أنه في حال مرور دورية أمنية في طريق العريش القنطرة بدائرة بئر العبد التابعة لغرب العريش ليتم تمشيط المنطقة أمنيا قامت القوات بالاشتباه في إحدى السيارات وحاول سائق السيارة اقتحام الدورية الأمنية.

وحاولت القوات الأمنية التعامل مع السيارة حيث انفجرت وتبع ذلك العديد من التلفيات في سيارات الدورية الأمنية واستشهاد العديد من الأفراد الأمنين المشاركين في الدورية، وبعد ذلك قامت عناصر إرهابية كانت مختبئة في المنطقة بإطلاق النار على باقي أفراد الدورية الأمنية.

وهرعت عناصر الإسعاف إلى موقع التفجير حيث تم إطلاق النار على عناصر الإسعاف مما أدى إلى إصابة أربعة من أفراد العاملين في مجال الإسعاف وهم محمد نصر عبدالرحمن، ومحمود حمدي حسني، ويامن سعود أحمد، والحسن محمد سند جميعهم مصابون بشظايا في أنحاء متفرقة من أجسامهم على أثر تبادل إطلاق النار على طاقم الإسعاف الذي تواجد في مكان التفجير.

أعلنت محافظة سيناء رفع حالة الاستعدادات الأمنية القصوى للعمل على زيادة التواجد الأمني في الشوارع وكافة إرجاء المحافظة، كما تم إدراج حملات أمنية مكثفة على كافة أوكار الإرهاب المعروفة في المحافظة.

وقام رئيس الوزراء المصري المهندس شريف إسماعيل بإجراء العديد من الاتصالات الهاتفية لمعرفة ملابسات الحادث الإرهابي الذي وقع في منطقة العريش، كما تابع رئيس الوزراء مع اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بالإضافة إلى عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء كافة أحداث وتطورات الوضع الأمني في منطقة التفجير.