ركاب الأتوبيس في حلوان يخذلوا فتاة تعرضت للتحرش .. تعرف على التفاصيل

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قامت إحدى الفتيات المنتقبات اليوم تابعة لمنطقة حلوان في القاهرة وتدعى “شروق أسامة” بنشر صورة توثق قيام شاب داخل أتوبيس كانت تستقله شروق بالتحرش بها.

وخلال المنشور التي قامت شروق بنشره من خلال صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك” فقد أكدت أنها المرة الأولى في حياتها التي قد اقتنعت من خلالها أنه لايوجد رجال في هذه البلد كما يقول الكثير.

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وقد أكدت أن هذا الموقف قد حدث معها منذ دقائق قليلة، ولكي تكون لديها حجة قوية تمنع الشاب من الإنكار فقد قامت بتصوير يده، وذلك حتى تستطيع الرد عليه في حالة أنكر ما قام به.

ولكنها عندما قامت برفع صوتها في الأتوبيس لتكشف ما قام به الشاب، طلب منها من يستقلون الأتوبيس أن تصمت وقالوا لها “كفاية بقى يا أنسة محصلش حاجة”

و أكملت خلال المنشور الذي قامت بكتابته على صفحتها الشخصية، أنه حينما بدأت في الإعتراض على الموقف الذي بدى من الرجال في الأتوبيس وأخرجت الصورة لتكشف عن يديه، أجابها الرجل ب” معلش خلاص”.

كما أضافت أن الرجال من واجبهم أن يحموا الإناث ولكن هذا لم يعد موجودا نظرا لعدم وجود أي رجال في بلدنا هذا، ودعت جميع الفتيات إلى تعلوم كيفية أخذ الحق دون إنتظار من أي أحد، وأضافت في نهاية المنشور الذي كتبته ” يبقى حد يجي يقولي لبسك مستفز”

كما أضافت أيضا انها كانت تستقل الأتوبيس لتعود من حلوان للتَبين خلال طريق عودتها من درسها، كما أكملت أنه لو لم تكن في الدرس فهل يجب أن تحبس الفتيات في بيوتهن؟

وذلك في ظل ما تراه الفتيات من مجموعة من الحيوانات الذين لا يعرفون كيفية التحكم في غرائز الحيوانات لديهم، وأضافت أنها كانت منتقبة لذا فوجهها غير مكشوف كما ان لبسها كان فضفاض ولذا فإنه لا يوجد شئ لجذب انتباهه، ودعتهم إلى البحث عن حجج أخرى لتبرير ما تعرضت له اليوم كما فعل الكثير من قبل في المواقف المشابهة.

كما قامت الفتاة بإضافة الصورة التي التقطتها، لتقابل بالكثير من تعليقات تعاطف مع الفتاة واشمئزاز من الموقف الذي تعرضت له واستنفار من الموقف السلبي الذي صدر من ركاب الأتوبيس.